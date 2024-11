La Regione finanzia tre miloni per l'aeroporto di Comiso 

18/11/2024 00:00:00

La Regione Siciliana ha approvato un finanziamento di 3 milioni di euro destinato a potenziare l'aeroporto di Comiso, con l'obiettivo di incrementare il traffico passeggeri e di rafforzare la posizione strategica dello scalo, sia a livello nazionale che internazionale.

Questo intervento rappresenta un'opportunità per attrarre nuove compagnie aeree e portare a un aumento sostanziale del numero di passeggeri, posizionando l'aeroporto come punto di riferimento competitivo. Lo dice la Sac che gestisce lo scalo ragusano.

Sac prosegue con i piani per l'area Cargo di Comiso, con i servizi di progettazione già affidati e un periodo di completamento previsto in 45 giorni. La sindaca di Comiso, Maria Rita Annunziata Schembari, ha evidenziato l'importanza di questo investimento per la città e l'intero Sud-Est siciliano, affermando: "La misura adottata dalla Regione rappresenta un passo cruciale per lo sviluppo della nostra comunità.

L'espansione dello scalo garantirà migliori collegamenti e nuove opportunità sia per il turismo che per il commercio, consolidando l'identità del territorio e rendendo la mobilità più moderna e accessibile. Inoltre, i lavori per l'Ufficio Merci sono in fase avanzata di pianificazione e si prevede la consegna entro la fine dell'anno." Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac, ha espresso riconoscenza alla Regione per il sostegno al settore del trasporto aereo, sottolineando la cooperazione con le autorità locali e l'importanza di iniziative congiunte: "Il contributo regionale consentirà allo scalo di accogliere nuove realtà, stimolando una crescita economica sostenibile e migliorando la qualità di vita dei cittadini. Un aumento del traffico passeggeri non è solo un indice di sviluppo economico, ma una concreta valorizzazione del nostro patrimonio culturale e una spinta al benessere della comunità." Oltre al contributo regionale, lo sviluppo dell'aeroporto di Comiso beneficerà di ulteriori 1,6 milioni di euro provenienti dai fondi Ex Insicem stanziati dal Libero Consorzio di Ragusa.