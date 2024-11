Marsala,“Il Ladro” in scena al Teatro Impero per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

21/11/2024 12:00:00

L'anima delle donne, nella loro essenza. È questo il tema dello spettacolo “Il Ladro” che andrà in scena stasera, 21 novembre, alle ore 21, al Teatro Impero di Marsala nell’ambito della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Si tratta di un evento presentato dal Comune di Marsala in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità presieduta dall’avvocata Roberta Anselmi, realizzato con il Movimento artistico culturale città di Marsala, con inoltre il patrocinio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, insieme con lo Sportello Antiviolenza presso la Procura della Repubblica.



La Pièce, la cui regia è di Giacomo Frazzitta, sarà messa in scena già stamattina alle 9,30 per uno spettacolo dedicato alle scuole. Interpreti gli attori: Alessia Angileri e Nino Scardino, con le musiche dal vivo curate da Gregorio Caimi, Fabio Gandolfo e Alessio Cordaro e la voce di Lucrezia Benigno con la partecipazione del Coro dell’Officina artistica Carpe Diem. In particolare a calcare il palcoscenico saranno: Loredana Salerno, Marilena Colicchia, Federica Rallo, Francesca Sammartano e Laura Figlioli. L’ingresso è gratuito.



La storia si snoda tutta in una notte, in una imprecisata città siciliana: una giovane donna va a fare una denuncia, poiché le hanno rubato i sogni. A raccogliere la denuncia è un Brigadiere il quale comincia a scrivere a macchina in maniera molto precisa e la storia assume un’aria assurda e surreale, toccando in questo modo le tematiche attuali che vedono le donne tristemente protagoniste.



Terminata la pièce teatrale, a salire sul palcoscenico sarà la Presidente del Tribunale di Trapani, dottoressa Alessandra Camassa, che chiuderà la serata con un intervento sul tema: "Il Valore di essere Donna".