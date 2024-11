Ancora una vittoria in Coppa Divisione per il Marsala Futsal, 4-1 al Villaurea  

23/11/2024 08:34:00

Non si ferma la fila positiva di vittorie per il Marsala Futsal che mercoledì ha incontrato al Pala Don Bosco il Villaurea Palermo per la quarta giornata di Coppa Divisione. Nel girone Z, che vede scendere in campo gli atleti Under 23, il Marsala è a 9 punti dopo aver battuto in trasferta il Villaurea per 4 a 1. Una partita che i ragazzi di Mister Torrejon hanno affrontato con cinismo, senza strafare e potendosi permettere di controllare una gara che ha visto più volte i padroni di casa rendersi pericolosi. Ora testa al Campionato di serie B. Sabato 23 novembre si torna in campo a Barcellona contro il locale Futsal.

Primo tempo: il Villaurea detta il ritmo della partita con due occasioni nette di Orlando. Il Marsala di contro cerca di difendersi bene, bravo Cosenza a fermare l’avanzata del duo Orlando-Biancavilla, mentre Patti semina il panico in area avversaria. La Barbera prende un palo clamoroso e i padroni di casa assediano la porta azzurra ma la beffa è dietro l’angolo: a 5 minuti dalla fine, Alessi sblocca la gara per gli ospiti sfruttando un errore difensivo. E’ a 0 a 1. Il Villaurea subisce un palo e un’uscita tempestiva salva i palermitani che sul finale si mangiano un altro goal.

Secondo tempo: per la giovane banda Torrejon suona subito la sveglia della ripresa ed è qui che Foderà trova un angolino perfetto per insaccare il pallone in rete. E' 0 a 2 per i lilybetani. Il Marsala Futsal riesce a controllare bene la partita per non disperdere le energie; il Villaurea invece cerca di riordinare le idee, trovando un Cosenza molto preparato tra i pali. In questa frazione di gara, è Niko Sanalitro, il gioiellino arrivato quest’anno in squadra, il più temuto ed è sempre lui che porta a tre le marcature della propria squadra facendo gioire Mister Torrejon dalla panchina. Per il Villaurea la rete di giornata viene messa a segno da Riccobono dopo svariati tentativi a vuoto. Sul finale di gara gli azzurri si concedono il poker: Azzarello perde palla e Bonafede scalcia il pallone da centrocampo che si infila dietro le spalle del portiere del Villaurea.