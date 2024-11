Sereno con qualche nuvola nel pomeriggio. Le previsioni meteo in provincia di Trapani

26/11/2024 08:44:00

Tempo stabile e cielo sereno. In Sicilia sono giorni di bel tempo, con poca nuvolosità. Le temperature però sono scese, e sono più in linea con la media stagionale, dopo le giornate calde di metà novembre.

Le previsioni per oggi martedì 26 novembre in Sicilia sono caratterizzate da schiarite al mattino su Trapanese e Palermitano a cui farà seguito una maggiore nuvolosità durante il pomeriggio. Sul resto della regione si prevedono nubi sparse più frequenti durante il pomeriggio in prossimità dei rilievi.

Temperature in lieve aumento. Venti deboli tendenti a disporsi da sud e mari calmi o poco mossi.

A Trapani oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3502m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.