McDonald's Trapani: impegno concreto per l'ambiente con "Insieme a te per l'ambiente"

McDonald's Trapani rinnova il suo impegno per la tutela dell'ambiente con la quarta edizione dell'iniziativa "Insieme a te per l'ambiente" e la seconda "Giornata insieme a te per l'ambiente" a Trapani. Un'azione concreta che dimostra la volontà dell'azienda di contribuire attivamente al benessere della comunità locale.

Un gruppo di dipendenti McDonald's, con il supporto del Comune di Trapani, si è dedicato alla pulizia dell'area circostante il campo Sorrentino. Muniti di guanti e sacchi, i volontari hanno raccolto rifiuti abbandonati, contribuendo a rendere la zona più pulita e accogliente.

Presenti all'iniziativa il consigliere comunale Salvatore Daidone e la consigliera Sonia Tumbarello (Sud chiama nord), che hanno espresso il loro apprezzamento per l'impegno di McDonald's e dei suoi dipendenti. "Ringraziamo McDonald's per questa lodevole iniziativa e tutti i partecipanti per la sensibilità dimostrata verso la nostra città", hanno dichiarato.

La giornata ha visto la partecipazione di una trentina di volontari che hanno raccolto ben 30 sacchi di rifiuti. I sacchi sono stati poi lasciati nel luogo della raccolta, come concordato con Formula Ambiente, l'azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in città.

L'iniziativa "Insieme a te per l'ambiente" testimonia l'impegno di McDonald's nel promuovere la sostenibilità ambientale e nel coinvolgere attivamente i propri dipendenti e la comunità locale. Un piccolo gesto che contribuisce a fare la differenza e a rendere Trapani una città più pulita e vivibile.

McDonald's, con questa iniziativa, dimostra che la responsabilità sociale d'impresa non è solo uno slogan, ma un impegno concreto che si traduce in azioni tangibili a beneficio dell'ambiente e della comunità.