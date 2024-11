Marsala, di nuovo fermi i lavori di riqualificazione del lungomare vicino al porto

29/11/2024 19:20:00

Questa mattina, intorno alle ore 11:00, l’area del cantiere di riqualificazione del lungomare nei pressi del porto di Marsala si presentava deserta, senza uomini o mezzi al lavoro. I lavori, avviati lo scorso maggio, dove in seguito è stato addirittura fatto un evento per l'abbattimento dei ruderi, con l’obiettivo di migliorare uno dei punti strategici della città, stanno affrontando dall'inizio una serie di interruzioni che sollevano interrogativi tra i cittadini.

Nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione comunale sulla puntualità della consegna e sul rispetto della programmazione, il cantiere è rimasto inattivo in più occasioni, e quasi sicuramente ci saranno ritardi rispetto alle tempistiche annunciate. Questa situazione non è senza conseguenze: la circolazione lungo il lungomare è resa più complessa e pericolosa a causa della presenza del cantiere, e il tratto interessato della pista ciclabile non è attualmente fruibile.

Resta da chiarire quali siano le ragioni dietro lo stop dei lavori, che si protrae ormai da diversi giorni. Si tratta di problematiche tecniche, questioni burocratiche o altro?

Nel frattempo, i disagi alla mobilità sono evidenti e il progetto di riqualificazione, nonostante le promesse, sembra avanzare a rilento.