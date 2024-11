La barca a vela dell'associazione Safira di Trapani in missione per la Ong Mediterranea

29/11/2024 17:35:00

Dopo una settimana di preparazione e addestramento dell'equipaggio, la barca a vela Safira di Mediterranea Saving Humans è salpata dal porto di Lampedusa per la Missione numero 20 della Ong.

"Nei prossimi giorni infatti la nostra nave Mare Jonio - spiega la Ong - dopo esser stata sottoposta per la terza volta a un illegittimo fermo amministrativo sulla base del decreto legge Piantedosi, in seguito al soccorso di 83 persone nell'ottobre scorso, deve entrare in cantiere per la visita a secco in bacino (dry-dock) prevista ogni tre anni dal registro navale italiano (Rina), e non potrà perciò essere operativa per un certo periodo".



L'associazione Safira di Trapani ha messo a disposizione di Mediterranea la barca a vela battente bandiera italiana e i suoi comandanti. "Da oggi pattuglierà navigando per una settimana nelle acque internazionali a sud dell'isola di Lampedusa. - spiega Danny Castiglione, capomissione a bordo - nelle ultime settimane abbiamo preparato la barca, attrezzandola dal punto di vista tecnico con tutti i dispositivi necessari, e abbiamo imbarcato un equipaggio di volontarie e volontari di Mediterranea che comprende un team completo di soccorritori, medici e paramedici. Siamo pronti a intervenire". (ANSA).