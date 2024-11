La nave Humanity al porto di Trapani dopo aver salvato quasi 200 persone in mare

30/11/2024 17:27:00

La nave ONG Humanity One battente bandiera tedesca, con a bordo 195 migranti di cui 168 uomini, 7 donne e 20 minori, di cui 9 non accompagnati e 11 accompagnati di varie nazionalità è attraccata questa mattina al molo Ronciglio del Porto di Trapani.



Le attività di primo soccorso e assistenza, coordinate da questa Prefettura, sono state prestate dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, dalla Capitaneria di Porto, dall’ASP e dall’USMAF, dalle associazioni di volontariato e dalla Croce rossa italiana.

Al momento dello sbarco, i migranti sono stati sottoposti alle prime cure sanitarie da parte del personale medico presente sul posto e assistiti dalle associazioni di volontariato.

A completamento delle operazioni di identificazione e foto segnalamento ad opera della Polizia di Stato, gli stessi saranno trasferiti in strutture di accoglienza presenti in altre regioni in base al piano di riparto predisposto dal Ministero dell’Interno.

I minori non accompagnati saranno ospitati presso strutture site in questa Provincia.