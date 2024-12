Droga, armi e alcol. Il bilancio dei controlli del fine settimana a Trapani

02/12/2024 14:00:00

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno eseguito un servizio straordinario finalizzato a incrementare i controlli alla circolazione stradale e allo spaccio di stupefacenti, nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il comitato provinciale sull’ordine e sicurezza pubblica tenutosi presso la Prefettura di Trapani.



All’esito del servizio, tra le 180 persone e veicoli sottoposti a controllo, sono stati segnalati 20 soggetti alla locale Prefettura quali assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti (in quanto trovati in possesso di droga per uso personale) e denunciati in stato di libertà:

- un 20enne, un 29enne e un 53enne del posto per porto di armi od oggetti atti ad offendere perché trovati, a seguito di perquisizione personale e veicolare, in possesso di coltelli ed altri oggetti atti ad offendere;

- un 18enne romeno per detenzione illecita di stupefacenti sorpreso a cedere una dose di marijuana ad un giovane del posto;

- un 53enne trapanese per guida in stato di ebrezza alcolica perché trovato alla guida del proprio veicolo in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche;