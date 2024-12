Un ragazzino di Palermo ha danneggiato 200 auto. "L'ho fatto per passatempo"

Un ragazzino di 17 anni di Palermo è stato fermato con l'accusa di aver danneggiato oltre 200 auto posteggiate in centro. "L'ho fatto per passatempo" si è giustificato. A Palermo in alcuni giorni avrebbe mandato in...