Volley: prima sconfitta casalinga per il Marsala Volley ad opera delle ragazze del VolleyRò

02/12/2024 10:30:00

Prima sconfitta casalinga per l’Enodoro Marsala Volley che nella sfida dell’ottava giornata del girone D del Campionato serie B1 di Volley femminile viene investita dalle ragazze Under 18 del VolleyRò Casal dè Pazzi di Roma con il risultato di 1-3. Una sconfitta inaspettata, visto il ruolino di marcia casalingo delle lilibetane, che diviene ancora più amara se consideriamo l’aggiudicarsi del primo parziale da parte di capitan Varaldo e compagne che sicuramente aveva fatto pensare ad una giornata con altro finale.

Coach D’Amico schiera uno starting six con Courroux e Varaldo in diagonale, Pozzoni e Meniconi di banda, Caserta e Zingoni al centro della rete alternate al libero Oggioni. Inizia bene questa sfida il Marsala Volley che nel primo parziale mette bene a frutto la distribuzione del gioco riuscendo a mettere bene la palla a terra portandosi subito in vantaggio per 8-5. Un +3 che diventa +10 a metà set che porterà, sfruttando la buona vena realizzativa di tutto il fronte d’attacco, alla vittoria del parziale per 25/16. Sulle ali di questa buona partenza, le ragazze di Coach Luca D’Amico iniziano il secondo set in vantaggio per 8-5, in pratica una fotocopia del primo, però stavolta non riuscendo a distanziare le avversarie tanto da giungere al 16/14 nella seconda parte del set poi divenuta 21/20. Ma stavolta ad avere più concentrazione saranno le romane che si aggiudicheranno il parziale per 22/25.

Una involuzione nel gioco che non fa sperare a nulla di buono, suffragata anche da un momento davvero positivo delle romane che le porterà grazie ad una difesa davvero ispirata ed un attacco micidiale a far passare un brutto pomeriggio alle marsalesi. Nel terzo set Casal dè Pazzi si porterà sul +5 (11/16) che diventerà 13/21 senza che il Marsala Volley riuscirà a colmare completamente il gap tanto da far aggiudicare il set alle ospiti per 21/25. Il quarto set sarà il vero rimpianto per le marsalesi. A fronte di una buona partenza delle romane (13/16), le lilibetane riusciranno stavolta a recuperare e portarsi in vantaggio (21/20), ma d’improvviso ad essere più concentrate saranno le ospiti che metteranno in scena un 1-5 di rara fattura che condannerà la EnoDoro Marsala Volley alla sua prima sconfitta casalinga e ad un serio allontanamento dai piani alti della classifica.

Tabellino: Enodoro Marsala Volley – VolleyRò Casal Dè Pazzi 1-3 (25/16 – 22/25 – 21/25 - 21/25)

Enodoro Marsala Volley: Courroux 1, Pozzoni 17, Zingoni 5, Varaldo 13, Meniconi 2, Caserta 12, Oggioni (L), Cecchini 3, Bondavalli 1, Carpio, Guastella ne, Lo Gerfo (L2). Coach: Luca D’Amico.

VolleyRò Casal dè Pazzi: Baleva 20, Hernandez 2, Talarico 9, Mori 1, Fusco 21, Moss 7, Bonafede (L), Viti 1, Ferriozzi 4, Mastrangelo ne, Bovolenta ne, Ruggieri ne, Cantoni ne, Ipopotami (L2). Coach: Lorenzo Russo.

Stats: Battuta (punti/err): Marsala 5/7, VolleyRò 9/14 - Muri punto: Marsala 2, VolleyRò 5 – Ricezione: Marsala 48%, VolleyRò 38% - Attacco: Marsala 29%, VolleyRò 35%.

Arbitri: Sig.ra Chiara Maran coadiuvata dal Sig. Davide Coppola.