E' ufficiale: rientra l’allarme salmonella in provincia di Trapani. Terminata l’emergenza

04/12/2024 12:02:00

Come anticipato da Tp24, è ufficialmente terminata l’emergenza salmonella che ha interessato 15 Comuni del Trapanese e 3 dell’Agrigentino, riforniti dall’acqua proveniente dalla diga Garcia. La conferma arriva da Siciliacque, che ha reso noti gli esiti negativi delle analisi sui campioni prelevati in uscita dal potabilizzatore di Sambuca.

Le misure adottate e il rientro dell’emergenza

Dopo aver rilevato la presenza dei batteri di salmonella, Siciliacque aveva immediatamente potenziato il trattamento di disinfezione dell’acqua, garantendo un maggiore controllo della qualità e attivando misure preventive per tutelare la salute pubblica.

Con i risultati delle analisi, che hanno escluso la presenza del batterio, l’azienda ha informato le Asp di Trapani e Agrigento, le prefetture e i Comuni interessati per consentire la revoca delle restrizioni e il ritorno alla normalità.

I Comuni coinvolti

L’emergenza aveva colpito una vasta area del territorio, creando apprensione tra i cittadini. Grazie al rapido intervento e alle analisi condotte, la situazione è ora tornata sotto controllo.

La fine di un periodo critico

La notizia del rientro dell’allarme rappresenta un sollievo per le comunità locali, che in questi ultimi giorni hanno dovuto fare i conti con le limitazioni e le preoccupazioni legate alla contaminazione idrica. Siciliacque ha assicurato che continuerà a monitorare la qualità dell’acqua per prevenire eventuali situazioni analoghe in futuro.