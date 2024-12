 Viabilità nel Trapanese, il Libero Consorzio avvia i lavori sulla SP33 a Calatafimi

08/12/2024 12:00:00

Sono ufficialmente iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sulla SP33 di Fiumefreddo, nel comune di Calatafimi Segesta. L’intervento, partito il 5 dicembre, punta a risolvere le problematiche legate al dissesto stradale, garantendo maggiore sicurezza e una viabilità più agevole per gli automobilisti e i mezzi agricoli.

L’opera, finanziata grazie ai fondi della Protezione Civile Nazionale e Regionale, si inserisce nel piano di interventi per affrontare i danni causati dagli eventi meteorologici straordinari che hanno colpito la Sicilia negli anni scorsi. Complessivamente, il progetto sulla SP33 ha un valore di 5 milioni di euro, di cui 660.000 euro coperti dal Libero Consorzio Comunale (LCC) di Trapani.

Un intervento cruciale per il territorio

La SP33 riveste un’importanza strategica: oltre a servire le aree agricole circostanti, collega il centro abitato di Calatafimi Segesta con la SS119 e l’area industriale del Fegotto, facilitando gli spostamenti e il trasporto merci. Il completamento dei lavori, affidati alla ditta Consorzio Stabile Medil, è previsto entro il 6 maggio 2026. Il progetto è stato curato da professionisti esterni incaricati dalla Protezione Civile Regionale.

Prospettive per la viabilità provinciale

L’avvio di questi lavori si inserisce in un piano più ampio che riguarda numerose strade provinciali, finanziato attraverso fondi del PNRR, risorse ministeriali e regionali. Il Commissario straordinario del LCC di Trapani, Maria Concetta Antinoro, ha sottolineato come questi interventi non solo migliorino la sicurezza stradale, ma abbiano anche un impatto positivo sull’economia locale, agevolando il commercio e le attività produttive.

A breve, sono attesi aggiornamenti su altri progetti riguardanti infrastrutture stradali del territorio, a conferma dell’impegno per modernizzare e rendere più sicuro il sistema viario provinciale.