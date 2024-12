 Mazara, l'AIDAA presenta esposto per l'uccisione dei cani Blanco e Achille

09/12/2024 13:52:00

L’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (AIDAA) ha annunciato l’intenzione di presentare un esposto alla Procura di Marsala per fare luce sulla drammatica uccisione di Blanco e Achille, due cani di quartiere trovati morti e brutalmente martoriati in un prato. Accanto ai loro corpi sono stati rinvenuti anche i resti di altri animali, un dettaglio che aggrava ulteriormente la gravità della vicenda.

L’associazione animalista, attraverso l’esposto, chiede che si indaghi non solo sull’episodio specifico, ma anche su una serie di ritardi ed omissioni che potrebbero aver ostacolato un tempestivo intervento o l’avvio delle indagini. "Ci sono troppe cose che non quadrano in questa vicenda", si legge in un breve comunicato diffuso dall’AIDAA, "ed è necessario andare a fondo per identificare i responsabili".

Gli animalisti rinnovano l’appello a chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti e collaborare con le autorità. "Ripetiamo l’invito a chi sa di parlare", sottolineano, facendo leva sul senso civico della comunità per ottenere giustizia per Blanco e Achille.