Freddo e pioggia in provincia di Trapani. Le previsioni meteo

09/12/2024 08:43:00

La nuova settimana inizia con molte nubi fin dal mattino: si prevedono piogge più frequenti sul settore centro occidentale della regione e possibili temporali associati a forti raffiche di vento. Clima freddo e ventoso in particolare su Trapanese, Agrigentino e sui rilievi.

Le intense correnti occidentali renderanno agitati tutti i mari che circondano la Sicilia con possibili mareggiate sulle coste esposte.

Queste le previsioni, nel dettaglio, in provincia di Trapani.

Lunedì 9 Dicembre: giornata caratterizzata da pioggia o rovesci anche intensi. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 13°C, la minima di 13°C alle ore 2, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 1520m a mezzanotte e la quota neve minima sarà 1160m alle ore 1. I venti saranno forti da Ovest-Sud-Ovest sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 37km/h, moderati da Sud-Ovest alla sera con intensità di circa 27km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 0.2, corrispondente a 145W/mq.

Martedì 10 Dicembre: giornata caratterizzata da rovesci temporaleschi e schiarite, minima 13°C, massima 13°C. In particolare avremo pioggia moderata o forte al mattino, rovesci temporaleschi alternati a schiarite al pomeriggio, pioggia intermittente e schiarite alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 13°C, la minima di 13°C alle ore 7, lo zero termico più basso si attesterà a 1600m alle ore 8 e la quota neve più bassa, 1140m, alle ore 7. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 26km/h, moderati da Sud-Ovest per il resto della giornata con intensità di circa 24km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 7 e sarà di 2370m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 0.5, corrispondente a 227W/mq.