Trapani, la pista ciclabile allagata? "Un evento occasionale"

09/12/2024 16:45:00

Il cantiere della nuova pista ciclabile del lungomare Dante Alighieri di Trapani finisce al centro di polemiche. A causa delle recenti piogge, come segnalato dai cittadini, la pista ciclabile, allagata in ampi tratti, si è trasformata in una piscina a cielo aperto. Mentre a causa forti raffiche di vento, i paletti di ferro che delimitano il cantiere hanno invaso la strada creando problemi alla circolazione e di sicurezza.

Posidonia e sabbia: ecco il problema

"Si tratta di un evento occasionale, accaduto in un cantiere che ricordo essere ancora aperto – spiega Orazio Amenta, dirigente dei Lavori pubblici del Comune di Trapani- L'accumulo di Posidonia oceanica, trasportata dalle mareggiate e l’accumulo di sabbia hanno ostruito le bocche di lupo, impedendo il corretto deflusso dell'acqua. Un problema che si ripete ciclicamente e a cui stiamo provvedendo insieme alla ditta responsabile dei lavori ".

Amenta respinge al mittente le critiche sulla qualità dei materiali utilizzati: "La resina impiegata per la pista ciclabile è la stessa utilizzata in tutta Italia, garantendo elevati standard di resistenza e sicurezza. Non si tratta di semplice pittura, come qualcuno ha insinuato. Per la precisione, è stato utilizzato il Ceppich Cycle Path, un rivestimento specifico per piste ciclabili che, oltre a garantire un'elevata durabilità, offre un grip eccezionale in condizioni di bagnato, in linea con le più recenti normative europee in materia di sicurezza".

Il dirigente rassicura inoltre sulla temporaneità del problema: "Le squadre sono già al lavoro per liberare le bocche di lupo e ripristinare il corretto drenaggio dell'acqua".

Paletti divelti e problemi di circolazione



L’allarme è stato lanciato dai cittadini sui social con un post “Segnalo che il forte vento ha piegato i paletti che delimitano i lavori sulla pista. Sono praticamente invisibili e ho già visto 2 macchine a cui hanno strappato gli specchietti. ESTREMAMENTE PERICOLOSO” e qualcuno che risponde "Ieri sfiorato per un pelo"

“Appena hanno segnalato il problema - interviene Vincenzo Guaiana, assessore ai Lavori pubblici - il Comune ha allertato immediatamente la ditta responsabile dei lavori e della messa insicurezza del cantiere per intervenire tempestivamente”.