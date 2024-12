Pioggia e schiarite. Allerta meteo gialla in provincia di Trapani

10/12/2024 08:41:00

Continua l'instabilità in Sicilia. Pioggia, vento e temperature in calo caratterizzano questi giorni.

La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per i settori occidentali della Sicilia per oggi, martedì 10 dicembre. Altrove, l'allerta rimane verde, con i settori sud-orientali dell'isola ai margini del maltempo. Un vortice di bassa pressione sta mantenendo condizioni di instabilità su gran parte della regione, con piogge sparse, in particolare nelle zone occidentali, settentrionali e centrali.

Per la giornata di mercoledì è prevista una breve pausa dai fenomeni, ma già da giovedì e fino a Santa Lucia (13 dicembre) una nuova depressione colpirà la Sicilia, portando ulteriori piogge diffuse.

Oggi l'instabilità si concentrerà soprattutto nell’ovest e nel nord dell’isola, mentre altrove si prevedono condizioni meteorologiche più variabili, con schiarite in aumento. Le temperature, già fresche, resteranno stazionarie o subiranno un lieve calo.

La popolazione è invitata a prestare attenzione, specialmente nelle aree interessate dall’allerta gialla, e a seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile.



Queste le previsioni per la provincia di Trapani.

Martedì 10 Dicembre: giornata prevalentemente piovosa con possibili rovesci temporaleschi alternati a schiarite, temperatura minima di 12°C e massima di 14°C. In particolare avremo pioggia moderata o forte al mattino, fenomeni temporaleschi alternati a schiarite al pomeriggio, pioggia e schiarite alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 14°C, la minima di 12°C alle ore 18, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 1610m alle ore 7 e la quota neve minima sarà 1160m alle ore 7. I venti saranno moderati da Ovest-Sud-Ovest per tutto il giorno con intensità di circa 26km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 7 e sarà di 2500m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 0.4, corrispondente a 199W/mq.

Mercoledì 11 Dicembre: giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, min 12°C, max 16°C. Nel dettaglio: cielo poco nuvoloso al mattino e al pomeriggio, nubi sparse di passaggio alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 16°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di 12°C. I venti saranno moderati da Sud-Sud-Ovest sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 14km/h, deboli da Est-Sud-Est alla sera con intensità di circa 9km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 2.5, corrispondente a 524W/mq.