Alcamo: alla Cittadella dei Giovani presentato il contest: "Legalità, giustizia sociale ed integrità"

12/12/2024 10:25:00

Alla Cittadella dei Giovani di Alcamo, alla presenza dei ragazzi delle scuole superiori Allmayer e Caruso, è stato presentato il contest “Legalità, giustizia sociale ed integrità, un patto per le nuove generazioni” che prevede l’assegnazione di un premio alle tre migliori idee progettuali ideate dagli studenti e riguardanti i seguenti ambiti “soluzioni smart per la cittadinanza attiva; comunicazione educativa ed informativa; innovazione e trasparenza digitale; memoria e impegno civico; sostenibilità ambientale; innovazione sociale e cooperazione; pari opportunità e contrasto ad ogni forma di violenza”.

Presenti alla Cittadella alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale che lavorano costantemente per il rispetto della legalità, e il presidente dell’associazione antiracket di Alcamo che ha portato la sua testimonianza di persona impegnata nella lotta contro l’usura e le estorsioni.

“Abbiamo voluto coinvolgere i giovani studenti alcamesi – afferma il sindaco Domenico Surdi – nell’elaborazione di prodotti creativi riguardanti temi quali ‘memoria e impegno civico’, ‘pari opportunità e contrasto ad ogni forma di violenza’ e tanto altro. Un modo per creare partecipazione e maggiore consapevolezza su quanto sia importante contribuire a realizzare una comunità libera e onesta. Attendiamo le proposte dei ragazzi dal 10 gennaio al 31 marzo 2025; ai vincitori verrà elargito un premio in denaro finanziato grazie ad un apposito fondo stanziato nel bilancio comunale. Infine - conclude il Sindaco - un ringraziamento alle forze dell’ordine, guardia di finanza, carabinieri, polizia municipale, associazione antiracket e al nostro personale che ha ideato e sviluppato il premio”.



A presentare il contest ai ragazzi è stata Tiziana Vinci, dirigente del comune per la “programmazione e risorse finanziarie”, insieme a Mariano Rimi dell’ufficio di staff del sindaco, ideatori dell’iniziativa.