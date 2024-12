Trapani, rivoluzione sosta: tariffe in aumento e abbonamenti modificati

12/12/2024 06:00:00

Trapani si prepara a una vera e propria rivoluzione nel sistema di gestione dei parcheggi. Una nuova proposta di delibera, redatta dal Servizio di Polizia Municipale, prevede infatti importanti cambiamenti che riguardano tariffe, durata della sosta e tipologie di abbonamento. L'obiettivo è uniformare le tariffe e la semplificazione del sistema degli abbonamenti.

Non si esclude che l'Amministrazione punti ad aumentare gli introiti comunali derivanti dalla gestione dei parcheggi. Immediata la reazione dell'opposizione, dei cittadini e delle sigle sindacali CISL FP.

Uniformità e aumenti

L'obiettivo principale sembra essere quello di uniformare le tariffe in diverse zone della città. Via Platamone, ad esempio, si allineerà a Piazza Vittorio Emanuele e altre vie limitrofe, adottando la tariffa "Gialla" Zona C, con un costo di 0,70 €/h e una tariffa minima di 0,50 €. L'orario di applicazione sarà dalle 08:00 alle 20:00, senza interruzioni, dal 1° ottobre al 31 maggio, esclusi festivi e domeniche. Dal 1° giugno al 30 settembre, invece, la tariffa sarà valida anche nei giorni festivi e domenicali.

Addio abbonamenti quindicinali

Un'altra novità importante riguarda la soppressione degli abbonamenti quindicinali per tutti i parcheggi gestiti da ATM Spa Trapani. Inoltre, viene sospeso il rilascio degli abbonamenti "area Grigia" a 5 €/mese per i residenti del Centro Storico nelle zone adiacenti a Piazza Vittorio Emanuele. Confermato, invece, il costo degli abbonamenti mensili in Piazza Vittorio Emanuele per dipendenti pubblici, di aziende private e liberi professionisti che lavorano nel Centro Storico, che rimarrà a 5 €/mese.

Parcheggi Multipiano ed Egadi: nuove tariffe e abbonamenti

Anche i parcheggi Multipiano ed Egadi saranno interessati da modifiche significative. Per entrambi, la proposta di delibera prevede l'introduzione di abbonamenti annuali e la rimodulazione delle tariffe orarie e giornaliere, con aumenti che variano a seconda del periodo dell'anno e della tipologia di veicolo. In particolare, per il parcheggio Multipiano, gli abbonamenti estivi saranno rilasciati solo a chi sottoscrive un abbonamento annuale.

LE REAZIONI

Fileccia (gruppo Misto): "Vergogna! Aumento strisce blu è questo il bene cittadino?"



Tore Fileccia, consigliere del gruppo misto, esprime forte indignazione per l'aumento delle tariffe dei parcheggi previsto dalla nuova proposta di delibera.

"Mentre il Sindaco ci invita a velocizzare l'approvazione delle delibere per il bene della città, la maggioranza si prepara ad aumentare le tariffe dei parcheggi, inclusa Piazza Vittorio Emanuele, che passerà da 0,20 a 0,70 centesimi l'ora - denuncia Fileccia -Alcune zone non saranno più destinate ai dipendenti, e questo sarebbe il 'bene cittadino'? Vergogna! Attendiamo la discussione in Consiglio Comunale per contrastare questa proposta".

CISL FP chiede un passo indietro

La CISL FP di Palermo Trapani ha espresso forti perplessità riguardo all'aumento del costo degli abbonamenti, chiedendo al Comune di rivedere la delibera e di diminuire il costo dell'abbonamento mensile in Piazza Vittorio Emanuele da 15 € a 5 €. Il sindacato chiede inoltre maggiore trasparenza nella gestione dei permessi gratuiti per il parcheggio dietro le mura di Palazzo D'Alì.

Cittadini sul piede di guerra: "Strisce blu illegittime? Aumento tariffe è un pizzo legalizzato!"



La proposta di aumentare le tariffe dei parcheggi a Trapani ha scatenato l'ira dei cittadini. Sui social, si moltiplicano i commenti di disapprovazione e indignazione. Molti mettono in dubbio la legittimità stessa delle strisce blu, lamentando la mancanza di parcheggi liberi (strisce bianche) come previsto dal Codice della Strada. "È una forma di pizzo legalizzato!", tuona il signor Vito. Mentre Francesca si sfoga: "Che schifo! Io residente devo pagare 200 euro l'anno per parcheggiare!". Alessandro Reina invoca la dignità di chi ha votato l'attuale amministrazione.

"Trapani in cammino verso il baratro?"

Non mancano critiche all'operato del Sindaco, accusato di essere distante dai problemi reali dei cittadini. "Invece di ridurre le tasse, pensa solo ad aumentare i parcheggi a pagamento", scrive un utente, paragonando il primo cittadino a un "principe" gramsciano sordo alle ragioni del popolo. C'è chi parla di "furto autorizzato" e chi, come Stefano , sostiene che "la Tunisia offre di meglio a costi 5 volte inferiori". Salvatore ironizza: "Ora capisco perché con la ciclabile la città sarà più green... più verde entrerà nelle casse!".

"Servizi? No, solo cassa!"

L'amarezza e la frustrazione dei cittadini sono palpabili. Giuseppe ipotizza che l'aumento serva a "pagare gli stipendi agli ausiliari assunti in campagna elettorale", mentre Sergio denuncia la prepotenza di chi lavora nelle ditte di gestione dei parcheggi. Antonino invoca il rispetto del Codice della Strada, e Lena Maria si chiede perché debba pagare anche quando resta in auto.

Intanto la rabbia monta, e la richiesta di un cambio di rotta è forte e chiara.