Trapani: "C'è una panchina vandalizzata in via Fardella, ma nessuno la ripara"

12/12/2024 11:46:00

Gentile Direttore, nel rinnovare la mia stima per il vostro ottimo giornale, desidero segnalare una piccola, come dire... stranezza della nostra bellissima città di Trapani.

Forse sarà una mia fissazione, ma sono particolarmente affezionato alle panchine. In via G.B. Fardella, centralissima arteria cittadina, da tempo immemore si trovano delle bellissime panchine in marmo massiccio, semplici ma eleganti. Ignoro la data della loro installazione, ma sono lì da sempre e, devo confessarlo, mi piacciono molto.

L'altro giorno, però, ho notato con dispiacere che una di queste panchine è stata vandalizzata e giace danneggiata, senza che nessuno intervenga per sistemarla. Si tratta di una questione di poco conto, forse, ma che a mio avviso evidenzia l’abbandono in cui sembra versare questa splendida città.

Colgo l’occasione per porgere a lei e a tutta la redazione i miei più sinceri complimenti per il lavoro che svolgete, insieme ai migliori auguri di un sereno Natale e di un felice anno nuovo.



Francesco Polizzi