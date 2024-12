Gli appuntamenti per le feste di Natale a Salemi

15/12/2024 17:20:00

Il fascino del Presepe vivente e la magia del Villaggio di Babbo Natale, gli spettacoli itineranti per le strade del centro storico e la solidarietà. E poi ancora: concerti e libri. Tutto questo, e tanto altro ancora, è 'Salemi a Natale', cartellone di eventi messo a punto dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vito Scalisi, attraverso l'assessorato al Turismo, retto da Pietro Crimi.

Il cartellone di eventi natalizi, realizzato con la collaborazione del mondo dell'associazionismo, si protrarrà fino a lunedì 6 gennaio. "Un programma pensato per tutti - dicono Scalisi e Crimi -. Un grazie di cuore va alle tante associazioni che, come ogni anno, si impegnano con l'amministrazione comunale per mettere a punto un cartellone di eventi che riesce a dare vita a un'atmosfera natalizia. L'augurio, da parte di tutta la Giunta, è per una Natale sereno e un felice 2025 per la nostra comunità".

Pezzo forte del cartellone sarà il Presepe vivente 'La Capanna del Re', che animerà le strade del centro storico di Salemi il 26, 28 e 29 dicembre, ma anche il 5 gennaio. All'iniziativa contribuiscono le associazioni Giovani di Don Bosco, Pusillesi, Maria Santissima di Ulmi e H700, oltre che la Pro Loco Salemi.

Per i più piccoli il pomeriggio del 22 dicembre, presso il castello normanno-svevo, si inaugurerà il Villaggio di Babbo Natale che resterà aperto anche il 26, 28 e 29 dicembre, e il 5 e 6 gennaio. Il Villaggio è realizzato dalla Pro Loco Salemi con: Unicef, Avo, Soraele Dance, Movimento francescano, Xaipe e HarMonia Street Choir. Per i più piccoli è prevista anche una tombola, curata dall'associazione Pusillesi, il 30 dicembre, alle 17.

Per la prima volta, le vie della città storica ospiteranno “La Via dei Presepi”, un’esposizione di presepi artistici e artigianali realizzata dall’associazione Pro Centro Storico in collaborazione con associazioni locali e privati cittadini.

Il Natale a Salemi, però, sarà anche solidarietà grazie ai laboratori 'Solidarietà digitale' messi in campo dall'associazione Spazio Libero Onlus. Gli appuntamenti sono previsti nella sede dell'associazione, in via Marsala 55, dalle 10 alle 12, nei giorni: 16, 18, 19 e 20 dicembre. Non mancheranno i momenti 'dolci' grazie ai laboratori curati dall'associazione Pusillesi: il 19 e 20 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, in contrada Pusillesi.

Centro storico protagonista ancora con gli spettacoli itineranti della Sud Street Band, dell'associazione Sicilia Bedda e di Global Music: la musica invaderà le strade del centro storico il 22, 26, 28 e 29 dicembre, ma anche il 5 gennaio. L'associazione Peppino Impastato, invece, proporrà, nell'ambito della rassegna 'Invernalia', 'Qualcuno con cui parlare', raccolta di sei monologhi che esplorano temi come il lavoro, l'amore, la solitudine e la vita quotidiana: appuntamento venerdì 3 gennaio, alle 21, al Centro Kim.

Natale a Salemi sarà poi anche scoperta delle tradizioni grazie all'archeotrekking 'Pietra campanedda: la materia si fa arte'. Il 6 gennaio, infine, presso il castello, la terza edizione del concorso 'Presepi più belli', a cura del gruppo archeologico Xaipe.