Volley B1: continua la scalata in classifica del Marsala Volley, 3 a 0 in trasferta all'Amando Volley

15/12/2024 09:00:00

Seconda vittoria in trasferta consecutiva per la EnoDoro Marsala Volley che nella decima giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile ha battuto l’Amando Volley di Santa Teresa di Riva di Coach Alessandro Prestipino con il netto risultato di 0-3 grazie ai parziali 20/25, 20/25 e 19/25. Un derby giocato sul velluto per le lilibetane di Coach Lucio Tomasella che conquistano, così, l’intera posta in palio e continuano la scalata alla classifica raggiungendone la quinta posizione. Seconda presenza consecutiva alla direzione tecnica anche per il Coach nisseno che schiera una squadra motivata dalla preparazione settimanale indovinando tutte le caselle dello schieramento e riuscendo ad imprimere una svolta decisiva in tutti e tre i parziali sfruttando tutto il fronte di attacco in possesso. Lucio Tomasella presenta uno starting six con la diagonale Courroux/Varaldo, le bande Pozzoni e Bondavalli ed al centro della rete Caserta e Cecchini alternate al libero Oggioni. Uno schieramento in campo identico in tutti e tre i parziali in cui, come in fotocopia, le lilibetane giocano un punto a punto estenuante sino al 14/16, momento che prelude allo strappo decisivo che consegna tutti i tre set al Marsala Volley in poco più di un’ora. Sembra tornata la tranquillità delle prime giornate, in cui il roster lilibetano giocava in serenità un’ottima pallavolo producendo un gioco spumeggiante e ben distribuito che la ha contraddistinta per efficacia e concentrazione. Adesso testa al Modica che si presenterà al Palazzetto dello Sport di Marsala con il dente avvelenato per la sconfitta casalinga di giornata ed un Coach che conosce bene il roster lilibetano.

Tabellino: Iannino Amando Volley Santa Teresa di Riva – Enodoro Marsala Volley 0-3 (20/25 – 20/25 – 19/25)

Iannino Amando Volley: Agbortabi 8, Anello 8, Salvestrini 6, Picchi, Marsengo 9, Bertiglia 9, Giudice (L), Iacona 3, Andeng 2, Santoro, Bonfitto, Matrullo ne, Spitaleri (L2) ne. Allenatore: Alessandro Prestipino.

Enodoro Marsala Volley: Pozzoni 15, Caserta 13, Cecchini 7, Courroux 4, Bondavalli 11, Varaldo 14, Oggioni (L), Carpio, Zingoni ne, Grippo ne, Guastella ne, Lo Gerfo (L2) ne. Allenatore: Lucio Tomasella.

Statistiche Battuta (Punti/Errori): Marsala 6/10, Amando 2/9 – Ricezione: Marsala 63%, Amando 53% - Muro: Marsala 9, Amando 9 – Attacchi: Marsala 42, Amando 34.