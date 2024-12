Trapani, Coretto Informale e il duo Syncopation in concerto alla Chiesa Valdese

19/12/2024 12:51:00

Lunedì 23 dicembre alle ore 21,00 presso la Chiesa Valdese di Trapani in Via Orlandini nr. 38, torna ad esibirsi il Coretto Informale e il duo pianistico Syncopation.

Con un repertorio decisamente natalizio ma anche diversamente natalizio. Infatti il programma prevede brani tratti da Navidad Nuestra di Ariel Ramirez, passando per Lucilla Galeazzi e Joan Manuel Serrat. Al pianoforte a 4 mani si alterneranno alcune suites tratte dallo Schiaccianoci di Tschaikowski e brani di Scott Joplin.

“Il tempo natalizio è ricco di eventi - spiega Geogia E. Betz, responsabile attività culturali della Chiesa Valdese di Trapani e Marsala - perciò abbiamo ritenuto fosse interessante proporre un repertorio che, celebrando questo tempo, lo facesse da prospettive nuove. L’Avvento ed il Natale hanno per le Chiese protestanti e luterane una importanza simbolica rilevante non nella celebrazione di una ripetizione, quanto nella prospettiva concreta che quell’annuncio ha per le persone oggi. Viviamo - prosegue Betz - in un clima surreale nel quale celebriamo il messaggio di Pace e celebriamo

le guerre; forniamo armi; parliamo di meno risorse per i servizi alle persone e più agli armamenti. Il Natale ci mette dinanzi a questa terribile contraddizione. Che siamo chiamati a guardare in faccia e a

tentare di affrontare. La musica può aiutarci in questa riflessione e in questa consapevolezza: perciò che sia un Natale come un altro o diverso dal precedente è una nostra scelta”.

Il concerto si inserisce nell’ambito delle celebrazioni natalizie, la partecipazione libera e gratuita.