Un Canto di Natale, reading alla Biblioteca Fardelliana di Trapani

19/12/2024 09:11:00

Riscopriamo i valori e la magia del Natale con il reading tratto da un classico senza tempo: "Un Canto di Natale" di Charles Dickens.

Domani, 20 dicembre, alle 18, la Biblioteca "Fardelliana" di Trapani ospiterà il primo degli appuntamenti del progetto "Rileggiamo i classici" che, nei prossimi mesi, proporrà ulteriori incontri tra importanti pagine della Narrativa e della Poesia nazionale e internazionale. Un po’ morality, un po’ dramma teatrale, un po’ romanzo sociale e un po’ storia gotica, quando uscì, il 19 dicembre 1843, "Un Canto di Natale" fu subito un grandissimo successo editoriale, straordinario per il suo tempo.

Il protagonista Scrooge è l’incarnazione di una società malata, avida, egoista e avara dove i valori di altruismo e generosità sono stati messi in secondo piano. Perduti molti sani principi, altro non resta da fare se non un passo indietro e mettere la propria anima sulla bilancia, provando a cambiare in meglio la propria vita e quella degli altri.

Ad animare la narrazione e le letture saranno Ornella Fulco, Giampiero Montanti e Stefania La Via.

L'ingresso è libero e gratuito.