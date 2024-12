Meteo. In Sicilia torna il maltempo. Attenzione al forte vento, le previsioni

19/12/2024 08:20:00

Dopo una settimana di sole e bel tempo torna il freddo spinto da forti venti atlantici in Sicilia.

Una violenta ondata di maltempo è in arrivo sulla Sicilia, con forti venti, mareggiate e precipitazioni diffuse previste tra venerdì 20 e sabato 21 dicembre. Dopo qualche giorno di relativa stabilità, caratterizzato da temperature miti grazie all’influenza di un anticiclone, una perturbazione di origine nord-atlantica irromperà sull’isola, causando un netto peggioramento delle condizioni meteo.

Venti di fortunale e mari agitati

La perturbazione, in arrivo dalla "Porta del Rodano", darà origine a una profonda ciclogenesi sul Mar Tirreno. Il risultato sarà un’intensa burrasca con venti da ponente e maestrale che raggiungeranno velocità di 110 km/h, classificabili come "fortunale" secondo la scala Beaufort. Questi venti sono superiori a quelli di una tempesta e possono causare gravi danni, come la caduta di alberi e rami.

I mari saranno fino a molto agitati, con il Tirreno che si presenterà "grosso" e mareggiate severe attese lungo le coste esposte ai venti da ovest-nordovest. Si raccomanda prudenza, soprattutto lungo le aree costiere e nelle zone montuose.

Piogge e nevicate in arrivo

La ciclogenesi porterà piogge diffuse su gran parte dell’isola, con un peggioramento delle condizioni meteorologiche già dal pomeriggio di venerdì 20 dicembre. Nelle zone montuose sono previste anche nevicate, grazie al calo delle temperature dovuto all’ingresso di aria fredda.

Queste le previsioni per la provincia di Trapani.



Giovedì 19 Dicembre: giornata caratterizzata da pioggia diffusa o rovesci, temperature comprese tra 7 e 8°C. Entrando nel dettaglio, avremo deboli piogge al mattino, pioggia diffusa o rovesci durante il resto della giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata a mezzanotte e sarà di 8°C, la minima di 7°C alle ore 8, lo zero termico più basso si attesterà a 1670m alle ore 23 e la quota neve più bassa, 1440m, alle ore 23. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio deboli provenienti da Est con intensità di circa 9km/h, alla sera deboli provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità di circa 7km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 1 e sarà di 100m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 11 con un valore UV di 0, corrispondente a 57W/mq.

Venerdì 20 Dicembre: giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 9°C, la minima di 1°C alle ore 23. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Nord-Ovest con intensità compresa tra 16 e 28km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 2 e sarà di 220m. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 1.5, corrispondente a 404W/mq.

Sabato 21 Dicembre: giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, minima -2°C, massima 6°C. Nel dettaglio: ampio soleggiamento al mattino e al pomeriggio, poche nubi alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 6°C, la minima di -2°C alle ore 8. I venti saranno deboli da Ovest al mattino con intensità di circa 5km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 6km/h, deboli da Ovest alla sera con intensità tra 5km/h e 11km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 1.4, corrispondente a 398W/mq.