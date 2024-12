"Tragediatori", il podcast di Attilio Bolzoni

21/12/2024 12:10:00

Pentiti, collaboratori di giustizia, infami, tragediatori. Si può cambiare il nome, ma non la sostanza. ostanza. Sono uomini e donne che hanno scelto di infrangere il muro dell’omertà, di rischiare la vita per raccontare i segreti delle mafie. Hanno tradito il passato per dare una possibilità al futuro. Quante di queste storie ricordiamo davvero?

Fandango Podcast promuove l’audioserie “TRAGEDIATORI”: Attilio Bolzoni e Giulia Lecce ci conducono nelle vite di quei collaboratori di giustizia che, spesso dimenticati, hanno cambiato la storia della lotta alla mafia. Un racconto che va oltre i nomi celebri come Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, per riportare alla luce le vicende di chi, prima e dopo di loro, ha pagato un prezzo altissimo per svelare i meccanismi di un mondo fatto di sangue, silenzi e segreti.

IL SIGNIFICATO DI “TRAGEDIATORI”

Nella lingua della mafia, un “tragediatore” è colui che “inscena un dramma”, un traditore che tramando svela verità scomode. Il termine, intriso di disprezzo, racchiude il ruolo cruciale di chi ha avuto il coraggio di spezzare il silenzio, rendendo possibile la giustizia.

UN PODCAST DI STORIE E TESTIMONIANZE

“TRAGEDIATORI” racconta vite dimenticate, storie sconosciute di uomini che, firmando con il proprio nome quelle che Totò Riina definiva “lettere anonime firmate”, hanno sfidato i codici mafiosi, denunciando ciò che pochi osavano nemmeno pensare.

UNA PRODUZIONE DI QUALITÀ

La serie è ideata e narrata da Attilio Bolzoni e Giulia Lecce, con la curatela editoriale di Vins Gallico, il montaggio, sound design e post-produzione di Andrea Cardoni, Luca Saltarelli e Alessandro Bianchi. Un lavoro che unisce rigore giornalistico, narrazione avvincente e un’esperienza sonora immersiva.

Nel podcast, rivivono le voci dei protagonisti e dei loro avversari. Come quella di Totò Riina, che descriveva i pentiti come “un’arma troppo pericolosa”, e di Tommaso Buscetta, che, con lucidità, spiegava il peso di essere un uomo che “sa ordire e tramare con verità”.

“TRAGEDIATORI” È DISPONIBILE ORA su tutte le piattaforme di podcasting. L’occasione per scoprire un lato poco conosciuto della storia italiana, dove il coraggio e la paura si intrecciano in modo indissolubile.

