Meteo Sicilia: Vigilia e Natale tra pioggia, vento e un po' di neve ...

24/12/2024 08:30:00

La Vigilia di Natale e il giorno di Natale in Sicilia saranno caratterizzati da tempo instabile, con piogge sparse, venti tesi e nevicate a quote collinari, specialmente nelle zone interne e sull'Appennino. Ecco il dettaglio delle previsioni per oggi, martedì 24 dicembre, e domani, mercoledì 25 dicembre.

Martedì 24 dicembre: Vigilia instabile con piogge e neve in collina

Oggi la Sicilia sarà interessata da un'area di bassa pressione che porterà condizioni di instabilità diffuse.

Litorale tirrenico e ionico : cieli coperti con deboli piogge persistenti per l'intera giornata.

: cieli coperti con deboli piogge persistenti per l'intera giornata. Litorale meridionale : mattinata inizialmente poco nuvolosa, ma con un peggioramento dal pomeriggio e deboli piogge serali.

: mattinata inizialmente poco nuvolosa, ma con un peggioramento dal pomeriggio e deboli piogge serali. Appennino : cieli coperti con nevicate deboli per tutta la giornata, localmente moderate.

: cieli coperti con nevicate deboli per tutta la giornata, localmente moderate. Zone interne: nubi in aumento durante la giornata con deboli piogge nel pomeriggio, che si trasformeranno in neve in serata.

I venti soffieranno tesi dai quadranti nord-occidentali, intensificandosi ulteriormente nel corso della giornata. Il mare sarà molto mosso o agitato, soprattutto sul Basso Tirreno e il Canale di Sicilia. Lo zero termico si attesterà intorno ai 750 metri, favorendo nevicate a quote relativamente basse.