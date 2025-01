  Venti di burrasca e instabilità: l'Epifania porta maltempo in Sicilia

06/01/2025 09:08:00

La Sicilia si prepara a fare i conti con un'intensificazione dei venti e condizioni meteorologiche instabili in occasione dell'Epifania. Nelle prossime 24/36 ore, sono attesi venti di burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche che potrebbero raggiungere i 70 km/h, causando difficoltà nei trasporti e pericoli legati ad oggetti non fissati adeguatamente.

L'allerta della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato un avviso invitando alla massima prudenza negli spostamenti, sia a piedi che in auto, e nel posizionamento dei mastelli per la raccolta differenziata. Si raccomanda inoltre di mettere in sicurezza oggetti e suppellettili sui balconi, per evitare che vengano trascinati via dalle forti raffiche.

Lunedì 6 gennaio: ciclone della Befana

La giornata dell’Epifania sarà segnata dal passaggio del cosiddetto "ciclone della Befana", che porterà piogge sparse a partire dal Nord Italia e dal versante tirrenico, coinvolgendo gradualmente anche la Sicilia. L'evoluzione meteorologica prevede un peggioramento più marcato tra la serata di lunedì e martedì 7 gennaio, con piogge più intense attese lungo il versante tirrenico.

Le previsioni per martedì 7 gennaio

Il maltempo potrebbe intensificarsi nella giornata di martedì, con fenomeni più marcati lungo il versante tirrenico. Sarà il primo giorno di ritorno al lavoro e a scuola per milioni di italiani, motivo per cui è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo e adottare ulteriori precauzioni.

Inizio anno con doppia perturbazione

Il 2025 si apre dunque all’insegna dell’instabilità, con una prima perturbazione appena superata e una seconda in arrivo. Le temperature, tuttavia, resteranno miti, con lo zero termico intorno ai 3200 metri.

Consiglio ai cittadini: massima prudenza negli spostamenti e attenzione ai venti di burrasca. Mettere in sicurezza oggetti e rispettare le indicazioni delle autorità locali sarà essenziale per affrontare questa ondata di maltempo.