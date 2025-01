Meteo, pioggia in arrivo nel fine settimana. Le previsioni in Sicilia

10/01/2025 09:15:00

Il fine settimana in Sicilia sarà caratterizzato da condizioni meteo in evoluzione. Dopo un inizio prevalentemente sereno, il maltempo farà il suo ingresso domenica, portando piogge diffuse e un calo delle temperature. Ecco le previsioni dettagliate.

Venerdì: Bel tempo e temperature miti

La giornata di venerdì sarà dominata da un campo di alta pressione che garantirà cielo sereno su tutta la regione. Le temperature massime potranno raggiungere i 21°C, mentre i valori notturni scenderanno fino a 4°C nelle zone interne e si manterranno intorno ai 13°C lungo le coste. Una giornata ideale per chi vuole approfittare del clima stabile.

Sabato: Nuvolosità in aumento, ma senza precipitazioni

Sabato si assisterà a un’irruzione di aria artica che porterà un aumento della nuvolosità, soprattutto nelle province di Messina e Catania, dove il cielo sarà spesso molto nuvoloso o coperto. Tuttavia, non sono previste piogge significative. Le temperature rimarranno stabili, con massime che potrebbero toccare i 20°C lungo la costa ionica, mentre i valori notturni saranno in leggera diminuzione.

Domenica: Arriva la pioggia

La giornata di domenica segnerà un cambio significativo del quadro meteorologico. Un fronte freddo attraverserà l'isola tra la notte e le prime ore del mattino, portando piogge e possibili temporali che interesseranno gran parte della regione. I settori più colpiti saranno il trapanese, l’agrigentino, il palermitano e, in misura minore, il messinese.

Nel corso della giornata, una depressione proveniente dall’Alto Tirreno si avvicinerà alla Sicilia, intensificando il maltempo, soprattutto sui settori occidentali. I venti ruoteranno a Ponente e successivamente a Maestrale, accompagnati da un calo delle temperature di qualche grado, in particolare sulle zone settentrionali dell’isola. Nonostante ciò, sul catanese e sul siracusano, le temperature massime potrebbero ancora raggiungere i 18/20°C nella tarda mattinata.