Trapani, insegnante con tumore: dopo l'attesa, finalmente la chemio  

13/01/2025 12:55:00

"Ringraziamo la stampa, in particolare TrapaniSì, TP24, e il Giornale di Sicilia, perché con questo caso, per come lo ha trattato, ha pienamente svolto il suo ruolo che dovrebbe sempre essere quello di informare in modo trasparente, critico e indipendente, garantendo ai cittadini gli strumenti per comprendere la realtà e partecipare consapevolmente alla vita democratica".

Queste le parole di M.C., insegnante trapanese, che può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo un mese di angosciosa attesa, domani mattina inizierà la chemioterapia presso l'Istituto La Maddalena di Palermo. Ricordiamo che la donna, affetta da un tumore in stadio avanzato, era bloccata in un limbo di incertezza a causa del ritardo nell'ottenere i risultati di un esame del DNA, fondamentale per definire il protocollo terapeutico più efficace.

L'esame, effettuato il 13 dicembre scorso all'Ospedale Cervello di Palermo, era rimasto in sospeso per la mancanza di un reagente essenziale. Un'assurda situazione che ha generato rabbia e frustrazione in M.C., costretta a confrontarsi con l'avanzare della malattia mentre il tempo scorreva inesorabile.