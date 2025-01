Meteo. Forte maltempo in arrivo nel fine settimana in Sicilia

16/01/2025 08:56:00

Fine settimana con piogge e temporali in Sicilia. Secondo le previsioni è previsto un peggioramento delle condizioni meteo in tutta la regione. Queste le previsioni.

Giovedì 16 gennaio: nubi e piogge sparse

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla Sicilia. La mattinata vedrà cieli molto nuvolosi o coperti su gran parte della regione, con piogge e rovesci temporaleschi più intensi sul litorale tirrenico e ionico. Nel pomeriggio si prevede un temporaneo miglioramento, ma la situazione peggiorerà nuovamente in serata con piogge diffuse, soprattutto sul litorale ionico e meridionale.

Le temperature si manterranno stabili, con lo zero termico intorno ai 1600 metri. I venti, inizialmente deboli dai quadranti sud-orientali, si intensificheranno leggermente. Mari generalmente mossi, con il Canale di Sicilia in attenuazione.

Venerdì 17 gennaio: marcato maltempo e rischio nubifragi

Venerdì porterà un significativo peggioramento a causa di una nuova circolazione ciclonica che investirà la Sicilia. Sono previste piogge diffuse e rovesci temporaleschi su tutto il territorio regionale, con particolare intensità sui versanti ionici e nelle zone interne.

Precipitazioni abbondanti sono attese sulla Sicilia orientale, dove si potranno verificare accumuli di oltre 200-300 mm. L’area dell’Etna sarà interessata da forti nevicate in quota, con possibili accumuli di 2-3 metri. Le temperature registreranno un lieve aumento, con lo zero termico che salirà a 2150 metri.

I venti orientali saranno intensi, provocando mareggiate lungo le coste ioniche e mari molto mossi o agitati, in particolare il Basso Tirreno e il Mare di Sicilia.

Attenzione alle criticità idrogeologiche

Il forte maltempo previsto tra venerdì e sabato potrebbe generare criticità idrogeologiche, soprattutto nelle aree ioniche della Sicilia e della Calabria. La Protezione Civile invita alla massima prudenza, specialmente nelle zone soggette a rischio di allagamenti e frane.