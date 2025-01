Il Consorzio per il vetro CoReVe sostiene il progetto "Gormiti - The New Era Game" 

31/01/2025 16:00:00

Il Consorzio Recupero Vetro (CoReVe) ha annunciato il proprio sostegno al progetto educativo "Gormiti - The New Era Game", un'iniziativa innovativa che punta a sensibilizzare bambini e ragazzi sui temi della sostenibilità e del riciclo. Il progetto, promosso dalle Grotte di Frasassi, vede la collaborazione dei principali Consorzi Nazionali per il Riciclo: CIAL (alluminio), Ricrea (acciaio), COREPLA (plastica), Comieco (carta e cartone) e Biorepack (plastica bio).

Educare attraverso il gioco: il messaggio di "Gormiti - The New Era Game"

Il progetto è rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e utilizza un approccio ludico e interattivo per avvicinare i giovani alle tematiche ambientali. Attraverso quiz, attività pratiche e digitali, i ragazzi impareranno l'importanza del riciclo, del risparmio idrico, della riduzione dell’inquinamento atmosferico e dell’economia circolare. I protagonisti del percorso educativo sono i personaggi dell’omonima serie televisiva live action "Gormiti - The New Era", un modo accattivante per coinvolgere i più giovani e stimolare la loro curiosità.

"Sensibilizzare le nuove generazioni al riciclo e alla sostenibilità è un passo fondamentale per costruire un domani migliore", ha dichiarato Gianni Scotti, Presidente di CoReVe. "Con iniziative come Il Circolo del Vetro e Gormiti - The New Era Game, vogliamo trasmettere ai ragazzi il valore di azioni quotidiane che possono fare la differenza per il Pianeta. Solo attraverso educazione e coinvolgimento possiamo sperare di lasciare alle future generazioni un mondo più sostenibile".

"Il Circolo del Vetro": un progetto per educare al riciclo

Oltre alla nuova collaborazione con il progetto "Gormiti", CoReVe porta avanti da anni "Il Circolo del Vetro", un’iniziativa che coinvolge scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia per aumentare la consapevolezza sull’importanza del riciclo del vetro. Anche per l'anno scolastico in corso, il Consorzio ha reso disponibili kit didattici gratuiti per gli insegnanti, scaricabili dal sito di CoReVe nella sezione Progetto Scuole.

Gli studenti, guidati dai loro docenti, potranno inoltre partecipare a un concorso educativo, suddiviso in quattro sfide per ogni grado scolastico. Per le scuole secondarie di secondo grado, il progetto è riconosciuto anche come Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO). Il termine per inviare gli elaborati è fissato per il 10 aprile 2025, con premi fino a 3.000 euro in buoni Amazon per l’acquisto di materiale didattico.

La nuova edizione de Il Circolo del Vetro ha già registrato 1.349 download dei kit didattici, coinvolgendo 2.503 classi in tutta Italia.

Menzioni speciali per Trapani e Chiavari

Quest'anno, il concorso prevede anche due menzioni speciali: Per le scuole primarie della provincia di Trapani, che potranno partecipare alla realizzazione di un messaggio sulla sostenibilità del vetro, destinato a un’insegna collocata nella Rotatoria della S.P. 21 Trapani - Marsala, nei pressi dell’Aeroporto Vincenzo Florio.

Per le scuole secondarie superiori di Chiavari, che saranno invitate a partecipare a un contest grafico per decorare con skin artistiche i nuovi contenitori per la raccolta differenziata del vetro.

Green Game: il Campionato Nazionale sul Riciclo

CoReVe è inoltre tra i promotori del Green Game, il Campionato Nazionale sul Riciclo rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il progetto, realizzato con i consorzi CIAL, COMIECO, COREPLA e RICREA, permette ai ragazzi di sfidarsi in quiz a risposta multipla su tematiche ambientali come l’economia circolare, la riduzione dei rifiuti e il riciclo degli imballaggi.

L’iniziativa prevede sia una versione digitale, riservata alle classi 1^ e 2^ delle scuole superiori, sia competizioni in presenza. Il prossimo appuntamento è fissato per il 26 febbraio 2025, con la finale regionale Green Game Piemonte che si terrà al Pala Ruffini – Pala Asti di Torino.

Negli ultimi 11 anni, il Green Game ha coinvolto 250.000 studenti in tutta Italia ed è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Un impegno concreto per un futuro più sostenibile

Con il sostegno a "Gormiti - The New Era Game" e la continua promozione di iniziative educative come Il Circolo del Vetro e Green Game, CoReVe dimostra ancora una volta il suo impegno nella sensibilizzazione delle nuove generazioni sul tema del riciclo e della sostenibilità. Educare oggi significa costruire un futuro più consapevole e responsabile, in cui l’economia circolare diventi un pilastro fondamentale per la tutela del nostro Pianeta.