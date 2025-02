In due tragici incidenti stradali perdono la vita un motociclista e un automobilista

01/02/2025 18:30:00

Due gravi incidenti stradali si sono verificati oggi in Sicilia, causando la morte di un motociclista e di un automobilista in due distinti episodi.

Il primo incidente è avvenuto lungo la strada statale 284 “Occidentale Etnea”, all’altezza del km 38, nel territorio di Santa Maria di Licodia. Un motociclista ha perso la vita per cause ancora in fase di accertamento. Non sarebbero coinvolti altri mezzi. A seguito dell’impatto, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e il deflusso del traffico. Sul posto sono intervenute le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine per le operazioni di rimozione dei detriti e il ripristino della viabilità.

Il secondo incidente si è verificato all’alba nella zona industriale di Catania, nei pressi di via Angelo Aiello, non lontano dall’aeroporto di Fontanarossa. A scontrarsi violentemente sono state due auto, tra cui una Smart, il cui conducente, un uomo di 58 anni, è morto sul colpo. L’impatto è stato devastante: la Smart è finita in una scarpata, mentre l’altro veicolo è rimasto sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso del conducente della Smart. Gli occupanti dell’altro veicolo, due persone, sono rimasti feriti e trasportati all’ospedale San Marco di Catania, ma non sarebbero in gravi condizioni. Presenti anche la polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e chiarire la dinamica dell’incidente.

Le cause di entrambi gli incidenti sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi al vaglio delle autorità vi sono l’alta velocità e possibili manovre azzardate. In entrambi i casi, le strade sono state temporaneamente chiuse al traffico per consentire i rilievi e il recupero dei veicoli coinvolti.