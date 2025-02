Marsala, addio al prof.Baldo Rallo: una vita dedicata alla scienza e alla tutela del mare

01/02/2025 20:21:00

Marsala e Favignana piangono la scomparsa del Prof. Baldo Rallo, stimato chimico e ricercatore, venuto a mancare all’età di 75 anni. Un uomo di scienza e cultura, che ha dedicato la sua vita allo studio e alla salvaguardia dell’ambiente marino, con particolare attenzione alla Laguna dello Stagnone e alle acque di Favignana, a cui era profondamente legato.

Il suo nome è legato a importanti progetti di ricerca scientifica, finanziati da ministeri, università e istituzioni europee, volti a studiare gli effetti dell'impatto antropico sugli ecosistemi marini. La sua passione per la Laguna dello Stagnone lo ha portato a realizzare due preziose monografie edite da Il Vomere, strumenti fondamentali per il riconoscimento dell’area come patrimonio UNESCO. I suoi studi sono stati presentati in prestigiosi contesti istituzionali, come Monte­citorio e il Ministero della Cultura, segno del valore e della rilevanza del suo impegno.

Il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, lo ha ricordato con parole di affetto e stima, sottolineando il contributo scientifico e culturale che Baldo ha donato alla città e alla comunità scientifica. Anche Maria Guccione, di Favignana, ha espresso il suo dolore per la perdita di un uomo gentile e disponibile, il cui nome è legato a una famiglia che ha segnato la storia dell’isola in molti ambiti.

Baldo Rallo ha lottato con forza e dignità contro una malattia che lo aveva colpito otto anni fa. Lascia nel dolore i figli Gianni e Carola, la sua amata Marisa Clemente e tutti coloro che gli hanno voluto bene. Il suo nome resterà per sempre legato alla scienza, al mare e alla sua amata Marsala.

I funerali saranno celebrati lunedì 3 febbraio alle ore 16:00 presso la Chiesa dei Salesiani di Marsala.

Marsala e Favignana salutano con commozione un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella comunità scientifica e nel cuore di chi lo ha conosciuto.