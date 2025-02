In 600 partecipano al recruiting di Grandi Navi Veloci in Sicilia

02/02/2025 13:00:00

Si è concluso con successo il ciclo di giornate di recruiting organizzate dalla Regione Siciliana in collaborazione con la compagnia di navigazione GNV e Sviluppo Lavoro Italia. Sono stati ben 600 i candidati che hanno preso parte agli incontri, svoltisi nelle sedi dei Centri per l'Impiego di Palermo, Trapani ed infine Catania, dove oggi si è tenuto l’ultimo appuntamento.

L’iniziativa ha registrato una partecipazione costante in tutte e tre le giornate: circa 200 persone hanno sostenuto i colloqui in ogni sede, avendo così l’opportunità di entrare in contatto diretto con l’azienda e candidarsi per le posizioni disponibili a bordo delle navi GNV.

L'assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando l’importanza di queste iniziative per il mercato del lavoro siciliano.

«Siamo soddisfatti dei numeri raggiunti in questi giorni – ha dichiarato l’assessore Albano –. Grazie a un approccio strategico e mirato dei job day che abbiamo attivato, stiamo consentendo a tantissimi siciliani, soprattutto giovani, di conoscere le varie opportunità lavorative. Il recruiting è un aspetto fondamentale per connettere talenti e aziende e può fare una grande differenza nel supportare lo sviluppo professionale e l'occupazione in Sicilia. Il governo Schifani, attraverso queste iniziative, aiuta i giovani a trovare lavoro e, allo stesso tempo, contribuisce anche a creare un ecosistema occupazionale più forte e dinamico in Sicilia».

I candidati che hanno partecipato ai colloqui erano stati preselezionati dai Centri per l'Impiego dopo un attento esame dei curriculum. Il successo di questa edizione conferma la validità di tali eventi nel promuovere il lavoro e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel settore marittimo, contribuendo al rilancio dell'occupazione nell’isola.