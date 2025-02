Papà eroe: muore in un incendio per salvare la famiglia

04/02/2025 08:38:00

Ha sacrificato la propria vita per salvare le figlie e la madre dal rogo che ha devastato la casa di famiglia. Salvatore Benfari, 47 anni, operaio originario di Caltabellotta, ha perso la vita nella notte tra domenica e lunedì nel tentativo disperato di mettere in salvo i suoi cari dalle fiamme che hanno avvolto l’abitazione.

Il coraggio di un padre

La tragedia si è consumata nell’abitazione dei genitori di Benfari. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava nella cantina dello stabile insieme al padre quando è stato allertato dalle urla delle figlie, di 8 e 12 anni. Salito di corsa, ha trovato la casa invasa dal fuoco e dal fumo.

Senza esitazione, è riuscito a portare in salvo le due bambine, accompagnandole fuori dall’edificio. Ma non ha voluto fermarsi lì. È rientrato nuovamente in casa per cercare di salvare la madre, di 73 anni, rimasta intrappolata all’interno. Un gesto eroico che, purtroppo, gli è costato la vita.

Le fiamme e la tragedia

Mentre tentava di raggiungere l’anziana madre, il fuoco ha ormai invaso ogni angolo della casa. Probabilmente intossicato dal fumo, Benfari ha perso i sensi ed è rimasto bloccato tra le fiamme.

I Vigili del Fuoco, arrivati tempestivamente, hanno impiegato ore per domare l’incendio. L’anziana madre dell’uomo è riuscita a essere salvata grazie all’intervento di alcuni vicini, che l’hanno aiutata a uscire dalla casa prima che fosse troppo tardi. Trasportata d’urgenza in elisoccorso a Palermo, si trova attualmente ricoverata in ospedale in prognosi riservata.

Le cause del rogo non sono ancora state chiarite, ma si ipotizza un corto circuito come possibile origine delle fiamme. La Procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’indagine per accertare la dinamica dell’accaduto. Gli agenti della Polizia Scientifica arriveranno nelle prossime ore per effettuare i rilievi e comprendere con esattezza cosa abbia scatenato l'incendio.

Un paese sotto choc

L'intera comunità di Caltabellotta è sconvolta. Il sindaco Biagio Marciante ha espresso il dolore di tutta la cittadinanza:

"Una tragedia assurda. Abbiamo perso un grande lavoratore, un ragazzo perbene. La nostra comunità è sotto choc".

Benfari lavorava come operaio specializzato e saldatore per diverse aziende del Nord Italia, dove si era trasferito per lavoro. La moglie, insegnante, e le figlie vivevano in Sicilia, dove lui tornava ogni volta che gli era possibile per stare con la famiglia.

L’inchiesta

I rilievi sul luogo dell’incendio sono stati momentaneamente sospesi e riprenderanno nella giornata di domani, quando gli inquirenti potranno raccogliere ulteriori elementi utili per chiarire le dinamiche della tragedia.

Intanto, il sacrificio di Salvatore Benfari resterà impresso nella memoria della sua comunità, che oggi piange la scomparsa di un uomo che ha messo la vita dei suoi cari prima della sua.