Il progetto The Best of Western Sicily torna alla Bit di Milano

Il progetto "The Best of Western Sicily" parteciperà alla 45esima edizione della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in programma dal 9 all'11 febbraio presso il quartiere fieristico di Rho. L'iniziativa riunisce diversi partner per promuovere la Sicilia Occidentale come destinazione turistica.

Tra i partecipanti figurano i Comuni di Castellammare del Golfo, Favignana-Isole Egadi, Mazara del Vallo, San Vito Lo Capo, il Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, l'Università degli Studi di Palermo e CoopCulture. Il progetto, avviato nel 2020 dall'agenzia Feedback di Palermo, si propone di valorizzare il territorio attraverso la collaborazione tra enti pubblici e privati.

L'evento si terrà presso il Padiglione 11, stand E45-F46, accanto a quello della Regione Siciliana. Durante le tre giornate sono previsti incontri, conferenze e presentazioni per promuovere le peculiarità culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche della zona.

Il programma della Bit prevede per domenica 9 febbraio l'inaugurazione alle ore 10, seguita alle 12 dalla presentazione del Cous Cous Fest con la partecipazione del sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala, dell'assessore al turismo Angelo Bulgarello e di Marcello Orlando, CEO di Feedback. Nel pomeriggio, alle 13, CoopCulture parlerà di esperienze culturali nella regione, mentre alle 14.30 il Comune di Castellammare del Golfo illustrerà il proprio territorio e le iniziative turistiche. Alle 15.30, il Comune di Favignana-Isole Egadi presenterà un talk sulle attrazioni dell'arcipelago e sugli eventi della stagione turistica.

Lunedì 10 febbraio inizierà con la presentazione del Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Palermo alle 10.30. Alle 11.30, il Comune di Mazara del Vallo illustrerà le proprie attrazioni turistiche, mentre alle 12.30 il Dipartimento della Pesca Mediterranea discuterà degli itinerari culturali della pesca. Nel pomeriggio, alle 14.30, CoopCulture presenterà "Destinazione Palermo", con la partecipazione del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. La giornata si chiuderà con un intervento del Comune di San Vito Lo Capo sulle attrazioni della zona.

Martedì 11 febbraio, alle 10.30, il Comune di Custonaci presenterà il proprio borgo con un incontro dedicato alle potenzialità turistiche della località.