Alla Bit di Milano arte contemporanea, creatività a tavola e marketplace per rilanciare la Sicilia Occidentale  

06/02/2025 18:30:00

La 45esima edizione della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in programma dal 9 all'11 febbraio alla Fiera di Rho, vedrà protagonista il Distretto Turistico Sicilia Occidentale con un'offerta innovativa e variegata. Presso il padiglione 11 (stand A45-A46-A53-E54), i visitatori potranno scoprire le eccellenze del territorio attraverso tre temi principali: arte contemporanea, creatività enogastronomica e un nuovo marketplace digitale per il turismo.

Un territorio tra arte e cultura

Uno degli elementi centrali della presentazione sarà il riconoscimento di Gibellina come prima capitale italiana dell'arte contemporanea, un titolo che celebra l'importanza culturale e artistica della città. La presenza del Distretto Turistico alla Bit sarà l'occasione per promuovere anche le principali manifestazioni culturali del 2025, tra cui la Processione dei Misteri e i riti della Settimana Santa, il Carnevale di Valderice e Paceco, la stagione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese e le Orestiadi di Gibellina.

La candidatura Unesco per la gastronomia

Grande attenzione sarà riservata al percorso di candidatura di Trapani e della sua provincia a Città Creativa Unesco per la Gastronomia. Questo progetto mira a valorizzare il ricco patrimonio culinario del territorio, che comprende specialità come il cous cous, l'aglio di Nubia, il pescato di Mazara del Vallo, i capperi di Pantelleria e i dolci conventuali. "Abbiamo costruito un dossier sulla cultura del cibo e del buon bere nel territorio," ha dichiarato Cristiano Casa, consulente del Distretto Turistico, sottolineando il forte legame tra la Sicilia Occidentale e i Paesi del Mediterraneo.

Un marketplace per il turismo esperienziale

L'innovazione digitale rappresenta un altro pilastro fondamentale della strategia di rilancio turistico. Il Distretto presenterà il nuovo portale di destinazione, un marketplace moderno e dinamico che segna il passaggio da DMO a DMC. "Dopo un lavoro durato oltre un anno, siamo pronti per presentare il nostro nuovo portale," afferma Bruno Bertero, destination manager del Distretto. "Abbiamo raccolto le esperienze più significative che il turista potrà acquistare direttamente sul sito, rendendolo un vero e proprio marketplace a servizio di visitatori e operatori del territorio."

Un viaggio sensoriale tra sapori e tradizioni

In vista della Bit, il Distretto Turistico Sicilia Occidentale ha organizzato per il 7 febbraio un evento esclusivo presso Food Spot a Milano, dove tour operator e giornalisti del settore potranno vivere un viaggio gastronomico guidato dal maestro cuciniere Peppe Giuffrè. Questo incontro sarà un'opportunità per immergersi nei sapori autentici della Sicilia Occidentale, attraverso piatti e prodotti che raccontano la storia e l'identità del territorio.

Dalle spiagge dorate all'entroterra ricco di storia, passando per i borghi caratteristici e le esperienze outdoor come trekking e arrampicate nelle falesie di Makari e San Vito, la Sicilia Occidentale si presenta alla Bit di Milano con una proposta turistica completa e affascinante, pronta ad accogliere visitatori in ogni periodo dell'anno.