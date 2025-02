  Leroy Merlin assume 11 manager in Sicilia: ecco come candidarsi

07/02/2025 11:30:00

Leroy Merlin Italia amplia il proprio organico in Sicilia e avvia una ricerca di talenti per ricoprire ruoli manageriali nei suoi punti vendita di Palermo e Catania. L’azienda, leader nel settore del fai-da-te e dell’arredamento, offre un’importante opportunità di crescita professionale all’interno di un ambiente dinamico e stimolante.

Le posizioni aperte

Attualmente, Leroy Merlin ricerca 11 figure manageriali, suddivise nelle seguenti posizioni: 2 Supply Chain Manager, 3 Manager della vendita, 1 Manager Persona e Cultura di Negozio (Risorse Umane), 5 Allievi Manager della vendita.

I candidati ideali devono possedere esperienza nel settore retail, spiccate capacità di leadership e forte orientamento al cliente. Inoltre, è richiesta la disponibilità alla mobilità, un elemento chiave per chi desidera intraprendere un percorso di crescita all’interno dell’azienda.

Crescita e benefici per i dipendenti

Leroy Merlin investe costantemente nello sviluppo delle proprie risorse umane, offrendo percorsi di formazione continua e programmi di avanzamento di carriera. Oltre a un pacchetto retributivo competitivo, l’azienda garantisce numerosi benefit, tra cui: Partecipazione ai risultati aziendali, Accesso a convenzioni e scontistiche, Opportunità di crescita professionale.

Come candidarsi

Gli interessati possono consultare il sito ufficiale di Leroy Merlin per visualizzare i dettagli delle posizioni aperte e inviare la propria candidatura. Si tratta di un’opportunità imperdibile per chi desidera entrare a far parte di un’azienda solida e in continua espansione nel settore retail.