Turismo slow e sostenibile, ecco le proposte del Distretto Turistico Sicilia Occidentale alla BIT

14/02/2025 22:00:00

Si è conclusa la Bit, la Borsa Internazionale del Turismo 2025 di Milano Rho, confermandosi una delle più importanti vetrine del settore a livello internazionale. Il bilancio per la Sicilia Occidentale è estremamente positivo, con un forte interesse mostrato dai numerosi visitatori, italiani e stranieri, nonché dalle agenzie di viaggio e dai tour operator che hanno visitato il desk della DMO Sicilia Occidentale.

Turismo sostenibile e slow: una strategia vincente

La strategia del Distretto Turistico si basa su un turismo sostenibile, responsabile e slow, che consente ai visitatori di godere delle diverse esperienze offerte dal territorio. L’offerta turistica si estende oltre il periodo estivo, grazie alla varietà di attrazioni disponibili tutto l'anno: percorsi di trekking e arrampicate, cicloturismo, sport all'aria aperta, siti archeologici, riti della Settimana Santa ed eventi culturali nei teatri più suggestivi.

Un ruolo chiave è giocato anche dall’enogastronomia e dal clima mite, che rendono la Sicilia Occidentale una destinazione ideale per il benessere e il relax. Fondamentale per la crescita del turismo nella regione è anche la connettività aerea garantita dall'aeroporto di Trapani Birgi, che facilita l'accesso a viaggiatori italiani e stranieri.

Il nuovo portale di destinazione: www.westofsicily.com

Alla Bit è stato presentato il nuovo portale, che consente l'acquisto diretto di pacchetti turistici dagli operatori locali. Nelle prossime settimane il portale verrà implementato con nuove esperienze e presentato ufficialmente al territorio.

L'interesse per la Sicilia Occidentale si estende ben oltre i confini italiani ed europei, coinvolgendo anche il Nord America e l'America del Sud. In particolare, il cosiddetto "turismo delle radici" sta registrando una crescita significativa, con viaggiatori che desiderano riscoprire i luoghi di origine dei loro avi e immergersi nelle tradizioni tramandate nel tempo. Questa tipologia di turismo, caratterizzata da soggiorni di almeno sette giorni, rappresenta un'opportunità importante per la valorizzazione dei borghi meno conosciuti.

Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti durante la Bit: "Sono stati tre giorni molto intensi, ricchi di appuntamenti ed incontri. Torniamo estremamente soddisfatti per l'entusiasmo che suscita il nostro territorio, che abbiamo raccontato sotto ogni profilo. C'è tanto interesse intorno alla Sicilia Occidentale, una realtà ormai consolidata. Ringrazio gli associati, i Comuni e i privati che credono nell'importanza di lavorare su un brand unico. Il lavoro di squadra è decisivo per ottenere risultati."

L'obiettivo rimane quello di sviluppare un turismo sostenibile che valorizzi il territorio senza danneggiare le sue peculiarità, evitando il turismo di massa e puntando su una distribuzione delle presenze turistiche durante tutto l'anno.

"La Sicilia è un unico grande sistema turistico e tutti lavoriamo sotto una regia comune. Il nostro obiettivo è puntare sullo sviluppo del territorio attraverso l'impresa turistica, senza compromettere le nostre specificità. Vogliamo diluire le presenze in dodici mesi l'anno, garantendo servizi efficienti e un turismo rispettoso dell'ambiente. La Bit rappresenta un'opportunità straordinaria per consolidare e ampliare il nostro network di relazioni, che ora dovranno essere coltivate con impegno da parte di tutti."