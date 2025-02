Arriva a Trapani e provincia la quinta edizione di "Sempre aperti a donare"

15/02/2025 00:00:00

McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare della Sicilia Occidentale - Palermo uniscono le forze per offrire non solo un pasto caldo, ma anche un momento di conforto e convivialità a chi si trova in difficoltà. La quinta edizione di "Sempre aperti a donare" giunge a Trapani e provincia, garantendo 200 pasti caldi a settimana attraverso enti territoriali convenzionati.

Un aiuto concreto alle persone in difficoltà

I ristoranti McDonald’s di Trapani, situato sull’A29 in direzione Trapani, e di Castelvetrano, in via Caduti di Nassirya, sono direttamente coinvolti nell’iniziativa. I team di lavoro dei ristoranti preparano i pasti che vengono poi ritirati e distribuiti da associazioni locali come la Fraternità "Servi di Gesù Povero Onlus" di Trapani, la Chiesa CE "Cristo è potenza che libera" di Trapani e la Parrocchia San Giovanni Battista di Castelvetrano.

Un progetto solidale che continua a crescere

McDonald’s, presente in provincia con due ristoranti, prosegue con impegno questa iniziativa nata durante la pandemia per offrire supporto alle comunità locali. "Sempre aperti a donare" si è rinnovato ogni anno, raggiungendo risultati significativi grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare, la Comunità di Sant’Egidio e numerose organizzazioni caritatevoli locali. Ad oggi, sono stati distribuiti oltre 750.000 pasti caldi in tutta Italia.

Obiettivo 1 milione di pasti donati entro il 2025

L’edizione attuale si propone di donare 250.000 pasti caldi entro maggio 2025, per raggiungere il traguardo di 1 milione di pasti offerti dal lancio dell’iniziativa nel 2020. Questo impegno si inserisce all’interno di "I’m Lovin’ It Italy", un progetto che sintetizza l’impegno di McDonald’s per il Paese attraverso azioni concrete e di valore sociale.

"Sempre aperti a donare" rappresenta una testimonianza di solidarietà e vicinanza alle persone più fragili, confermando l’importanza della collaborazione tra aziende, enti benefici e comunità locali per affrontare insieme le difficoltà sociali ed economiche.