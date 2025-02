 Le cinque DMO siciliane alla BIT: sinergia e risorse per il turismo regionale

15/02/2025 11:00:00

Le cinque Destination Management Organizations (DMO) riconosciute dalla Regione Siciliana – West of Sicily, Madonie Targa Florio, Sicilia Centrale, Islands of Sicily e Valle dei Templi – si sono riunite durante la Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano Rho per consolidare strategie comuni a supporto del comparto turistico regionale. Il Tavolo di Coordinamento Permanente (TCP) ha ribadito l’impegno nel sostenere la Regione Siciliana, che si è classificata al terzo posto nella reputazione turistica nazionale secondo l’indagine Demoskopika, dietro soltanto a Toscana e Trentino Alto Adige.

Lavorare in sinergia per il turismo siciliano

I presidenti delle DMO hanno espresso il loro apprezzamento per il lavoro svolto dalla Regione, riconoscendo tuttavia la necessità di strumenti normativi adeguati per garantire risorse più consistenti e continuative. Il turismo siciliano è in costante crescita, come dimostrano i dati presentati dall’assessore regionale Elvira Amata durante la fiera, ma per sostenere questa espansione servono fondi certi e un quadro normativo più stabile.

Un altro obiettivo strategico discusso durante l’incontro è stato l’allargamento del numero di DMO sul territorio regionale, in particolare nell’area orientale della Sicilia. Tale ampliamento permetterebbe di ottimizzare le azioni del Piano di Promozione della Regione, attivando sinergie efficaci tra i territori e valorizzando le specificità locali.

Maggiore riconoscimento e collaborazione con la Regione

Le DMO hanno ribadito la necessità di ottenere un riconoscimento più incisivo da parte della Regione Siciliana. Operando come "bracci operativi" radicati nei territori, le DMO possiedono una conoscenza diretta delle criticità e delle opportunità locali e possono garantire un’azione mirata ed efficace. È quindi fondamentale mantenere un dialogo costante tra l’Assessorato al Turismo e le DMO, specialmente nelle fasi di programmazione delle strategie promozionali, comprese le partecipazioni alle fiere internazionali.

L’incontro alla BIT ha segnato un passo importante per rafforzare il coordinamento tra le DMO siciliane e la Regione, con l’obiettivo di garantire una promozione turistica sempre più incisiva ed efficace. La sfida ora è ottenere risorse adeguate e strumenti normativi che permettano al turismo siciliano di crescere in maniera sostenibile e strutturata.