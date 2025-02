Erice: si è conclusa l'esperienza degli studenti con il "Treno della Memoria"

20/02/2025 18:00:00

Si è concluso con grande successo il viaggio del "Treno della Memoria", un'esperienza educativa e formativa che ha visto la partecipazione di numerosi studenti del territorio, inclusi giovani di Erice. Il pellegrinaggio ha condotto i ragazzi nei luoghi simbolo dell'Olocausto, permettendo loro di toccare con mano una delle pagine più buie della storia contemporanea.

Il percorso, iniziato da Milano con la visita al Binario 21 del Memoriale della Shoah, ha proseguito con tappe fondamentali a Berlino e Cracovia. Qui, gli studenti hanno visitato il ghetto ebraico, la fabbrica di Schindler e, infine, i campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Un viaggio intenso, carico di significato e di profonde riflessioni, reso possibile anche grazie al contributo del Comune di Erice, che ha sostenuto economicamente alcuni studenti attraverso borse di studio.

Questa iniziativa, giunta alla sua quinta edizione trapanese, si inserisce in un progetto più ampio di cittadinanza attiva, promosso dalla sezione trapanese del "Treno della Memoria", guidata da Valentina Colli, e dall'Associazione trentina che lo ha ideato. L'obiettivo è sensibilizzare i giovani sui valori della pace, della giustizia e della libertà, educandoli a una memoria storica consapevole e responsabile.

A sottolineare l'importanza di questa esperienza sono arrivate anche le dichiarazioni delle autorità locali. La sindaca di Erice, Daniela Toscano Pecorella, ha affermato: "La conclusione di questo viaggio segna un passo importante nella formazione dei nostri giovani. Non si tratta di un semplice viaggio, ma di un impegno morale che questi ragazzi porteranno con sé per tutta la vita. Ognuno di loro, tornato a casa, avrà il compito di custodire la memoria di quanto accaduto e di trasmetterla alle generazioni future. È una responsabilità che non dobbiamo mai dimenticare".

Anche l'assessora alle politiche giovanili, Carmela Daidone, che ha partecipato al viaggio, ha evidenziato l'importanza dell'iniziativa: "Il ‘Treno della Memoria’ ha rappresentato per questi ragazzi, e per me stessa, un'occasione di crescita profonda. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto con la storia in modo diretto e tangibile, acquisendo una consapevolezza che li renderà testimoni attivi e ambasciatori di pace. Il nostro impegno, attraverso il sostegno a questo progetto, è stato quello di offrire loro una possibilità che arricchisce non solo la formazione scolastica dei nostri studenti, ma anche il loro cammino come cittadini consapevoli".

*****

Elenco di assistenti sociali per supportare i cittadini vulnerabili - Il Comune di Erice, in collaborazione con il Distretto Socio Sanitario 50, ha avviato un importante progetto per la costituzione di un elenco di assistenti sociali professionisti disponibili a svolgere il ruolo di amministratore di sostegno per i cittadini più vulnerabili. Si tratta di una misura fondamentale per garantire un supporto adeguato e specializzato a coloro che necessitano di assistenza nella gestione della propria vita quotidiana.

L’amministratore di sostegno è una figura chiave per molte persone fragili, spesso incapaci di prendere decisioni autonome. Le mansioni e le attività connesse a questo ruolo sono dettagliatamente descritte nella "Guida-Vademecum per l’Amministratore di Sostegno". L’elenco dei professionisti verrà trasmesso al Tribunale di Trapani, che gestisce le nomine.

Gli assistenti sociali interessati possono presentare la propria candidatura tramite PEC all’indirizzo distrettosociosanitario50@pec.comune.trapani.it o consegnare il modulo presso l’ufficio protocollo generale del Palazzo Municipale in Piazza Municipio, 1 - Trapani. La prima scadenza per l'iscrizione è fissata al 3 marzo 2025, ma l’elenco resterà aperto per consentire nuove adesioni e organizzare momenti di formazione specifica in collaborazione con il Tribunale di Trapani e l’Ordine degli Assistenti Sociali.

La sindaca di Erice, Daniela Toscano Pecorella, ha evidenziato l'importanza di questa iniziativa: "Fino ad oggi, anche sindaci e assessori come me e come l’assessora Daidone sono stati chiamati ad assumere il ruolo di amministratori di sostegno dei cittadini più vulnerabili. Un compito che, seppur svolto con dedizione, comporta enormi difficoltà organizzative e responsabilità non indifferenti. Chi già ha il compito di amministrare e governare il territorio, infatti, non può gestire, da solo, una funzione tanto delicata e impegnativa. La qualità dell'assistenza e del supporto ai cittadini vulnerabili rischia di risentirne, e per questo era necessario trovare urgentemente una soluzione. Con l'istituzione di questo elenco di professionisti qualificati, finalmente i Comuni del Distretto D50 possono garantire un approccio più professionale, tempestivo ed efficiente, sollevando così gli amministratori locali da un onere che, come detto, merita maggiore tempo e migliori competenze professionali. È un passo importante per tutti i cittadini più vulnerabili che necessitano di un aiuto concreto e specializzato".

L’iniziativa rappresenta quindi un passo avanti significativo nella gestione del welfare locale, migliorando la qualità dei servizi offerti ai cittadini più fragili e assicurando un supporto adeguato grazie a figure professionali qualificate.