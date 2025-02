All'Istituto "Di Matteo" di Castelvetrano ricordate le vittime delle foibe

20/02/2025 13:10:00

Lunedì 17 febbraio, nell’aula magna della sede centrale dell’I.C. Giuseppe Di Matteo, si è tenuta una toccante celebrazione in occasione del Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo forzato degli italiani dall’Istria, dalla Dalmazia e dalla Venezia Giulia.



L’evento si è aperto con le parole degli alunni, che hanno espresso gratitudine alla Dirigente per l’opportunità di riflettere su una delle pagine più dolorose della nostra storia: “Grazie Dirigente per averci offerto, ancora una volta, l’opportunità di riflettere su una tematica tanto importante e dal forte coinvolgimento emotivo.”

Durante la manifestazione, la prof.ssa Loredana La Rocca, Presidente della Sezione UCIIM di Partanna, ha offerto un prezioso approfondimento storico, sottolineando come le violenze e le deportazioni subite dagli italiani sotto l’occupazione jugoslava siano state per troppo tempo ignorate o rimosse dalla memoria collettiva.

Un momento particolarmente significativo è stato la testimonianza del sig. Antonio Vatta, esule da Zara, che ha raccontato agli studenti la propria esperienza di fuga all’età di dieci anni. Il suo racconto ha reso ancora più vivido il dramma vissuto da migliaia di famiglie italiane, costrette ad abbandonare la propria terra natale. L’intervento del Sindaco di Castelvetrano, avv. Giovanni Lentini, ha allargato, poi, gli orizzonti sul piano europeo e sulla collaborazione tra i popoli per una civile convivenza pacifica.



A chiusura dell’incontro, la Dirigente ha voluto lasciare ai presenti un monito, citando il filosofo, saggista spagnolo, George Santayana: “Chi non ricorda il passato è condannato a ripeterlo”, ribadendo così l'importanza di conoscere il passato per evitare di commettere gli stessi errori in futuro.

Un evento intenso e carico di significato, che ha permesso agli studenti di comprendere l’importanza della memoria storica e della consapevolezza, affinché tragedie simili non si ripetano mai più.



A rendere la celebrazione ancora più emozionante è stata, nella sua conclusione, l’esecuzione di un brano al pianoforte da parte dell’alunno Giovanni Errante Parrino. La sua performance ha commosso il pubblico, creando un’atmosfera di raccoglimento e riflessione, in perfetta sintonia con il significato della giornata.

Si ringraziano le Forze dell’Ordine per la presenza alla cerimonia e la dott.ssa Giulia Martinelli, Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castelvetrano, per la sensibilità verso le tematiche vicine alle nuove generazioni.