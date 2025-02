GNV aumenta la flotta in Sicilia con due nuove navi

20/02/2025 00:00:00

Le ultime due unità della flotta previste dalla commessa, GNV Virgo e GNV Aurora, entreranno in servizio entro la fine dell'anno, con un anticipo di ben undici mesi rispetto ai tempi inizialmente stabiliti. A gennaio, la rotta Palermo-Genova ha visto l'ingresso operativo di GNV Polaris, a cui si unirà a giugno GNV Orion, anch'essa in anticipo rispetto ai piani. L'annuncio è stato fatto dall'amministratore delegato di GNV, Matteo Catani, durante un incontro tenutosi presso il porto di Palermo a bordo della GNV Polaris. All'evento erano presenti, tra gli altri, il comandante della nave Antonino Russo, il management della compagnia, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò, il segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale Luca Lupi, oltre a numerosi rappresentanti delle autorità locali, delle agenzie di viaggio e dei partner commerciali siciliani.

Catani ha sottolineato l'attenzione della compagnia alla sostenibilità, evidenziando che GNV Virgo e GNV Aurora saranno le prime navi della flotta ad essere alimentate a GNL, segnando un passo innovativo per il mercato italiano dei traghetti. Grazie a queste tecnologie avanzate, le emissioni saranno ridotte fino al 50%, testimoniando l'impegno concreto dell'azienda verso la sostenibilità ambientale. Tuttavia, ha ribadito l'importanza di un supporto istituzionale per modernizzare le infrastrutture portuali, implementare il cold ironing e sviluppare una rete efficiente per la distribuzione dei carburanti a basso impatto ambientale, come il GNL.

I collegamenti con la Sicilia non solo potenziano il commercio, ma rafforzano anche il dialogo culturale tra le regioni. Nel 2024, nei porti di Palermo e Termini Imerese, GNV ha gestito il transito di quasi 750mila passeggeri e oltre 2 milioni di metri lineari di merci, consolidando il ruolo strategico della compagnia nello sviluppo logistico e nella valorizzazione del territorio.

Concludendo, Catani ha ribadito l'importanza della Sicilia per GNV, che rappresenta oltre il 30% del business aziendale. In particolare, la tratta storica Palermo-Genova continua a essere un pilastro strategico per il traffico marittimo. L'introduzione delle nuove unità navali consentirà di potenziare ulteriormente i flussi commerciali e occupazionali locali. Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi, però, sarà fondamentale una collaborazione sinergica con le istituzioni, attraverso incentivi mirati, spazi portuali adeguati e infrastrutture moderne, elementi chiave per consolidare il ruolo di GNV come motore di sviluppo economico e sociale nei territori serviti.