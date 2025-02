 Mazara: una discarica abusiva di rifiuti pericolosi vicino alla centrale Enel

21/02/2025 09:26:00

Durante un'attività di perlustrazione e controllo del territorio nella periferia di Mazara, la Guardia Nazionale Ambientale (GNA) ha scoperto una discarica abusiva contenente materiale altamente inquinante. Il ritrovamento è avvenuto sulla strada regionale SR18, nei pressi della centrale Enel.

L’operazione, condotta dal responsabile del Distaccamento Provinciale di Trapani della GNA, dott. Garzone G., insieme ad altri colleghi, ha portato alla scoperta di un’area in cui erano stati abbandonati sacchi di rifiuti contenenti reti da pesca, funi di peschereccio, amianto e materiale inerte proveniente da rifiuti residenziali. Si tratta di rifiuti particolarmente dannosi per l’ambiente e la salute pubblica.

Immediatamente dopo il ritrovamento, la GNA ha informato il comandante della Polizia Municipale di Mazara del Vallo, sollecitando un intervento tempestivo per circoscrivere l’area e avviare le operazioni di bonifica. Il comando municipale si è attivato da subito per individuare i responsabili dello smaltimento illecito e predisporre le necessarie operazioni di messa in sicurezza del sito.

L’episodio evidenzia ancora una volta la necessità di un maggiore controllo del territorio per contrastare il fenomeno dell’abbandono illegale dei rifiuti, che rappresenta una minaccia per l’ambiente e per la comunità locale.