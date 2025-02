Alcamo, minaccia tabaccaio con una pistola: denunciato

21/02/2025 13:45:00

Minaccia un tabaccaio con una pistola scacciacani. Un uomo è stato denunciato ad Alcamo dopo essere stato individuato dalla Polizia. Si tratta di un pregiudicato di nazionalità rumena che il 12 febbraio scorso aveva minacciato con una scacciacani il titolare di una tabaccheria per non avergli consentito di effettuare un’operazione di pagamento.

L’episodio si era verificato all’interno dell’esercizio commerciale, dove l’uomo, in evidente stato di agitazione, una volta uscito dal locale, aveva estratto l’arma per intimidire il tabaccaio, suscitando l’allarme tra i presenti. Dopo la fuga dell’aggressore, gli agenti del Commissariato di P.S. alcamese hanno avviato immediate ricerche, basandosi anche sulle indicazioni fornite dalla vittima.

Il giorno successivo, grazie ad ulteriori indicazioni raccolte dall’esame dei numerosi sistemi di video sorveglianza, i poliziotti hanno individuato il sospettato all’interno di un casolare in aperta campagna; nel corso della perquisizione, è stata rinvenuta la pistola scacciacani, risultata priva del tappo rosso, e sottoposta a sequestro. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per minaccia aggravata e porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere.