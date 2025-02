Non ce l'ha fatta Cesare. La sua storia ha commosso l'Italia

21/02/2025 13:14:00

Non ce l'ha fatta Cesare Zambon, il bambino di 6 anni di Conegliano affetto da neurofibromatosi. La sua mamma, Valentina Mastroianni, aveva raccontato la sua storia sui social e in un libro "La storia di Cesare": una battaglia contro questa rara malattia genetica che porta alla formazione di diverse forme tumorali e che, nel tempo, lo aveva reso cieco.

Negli ultimi tempi la malattia si era aggravata e la famiglia, da Conegliano, si era trasferita a Genova per permettere delle cure più appropriate a Cesare, all'ospedale pediatrico Gaslini.

Il post della mamma

"Ciao Cece del mio cuore, sei stato coraggioso, senza paura, fino alla fine. Circondati dal nostro amore, grazie agli angeli del guscio, sei andato via da questa vita a cui tu hai dato tanto, senza chiedere niente. Ti ho fatto una promessa: non essere arrabbiata con questa vita. E ce la metterò tutta per far sì che il mio cuore urli solo cose belle in tuo nome. Tu ora vai, finalmente libero! Corri Cece, veloce come la luce, braccia aperte e vai", ha scritto Valentina Mastroianni sulla pagina Facebook "La storia di Cesare".