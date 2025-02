A Poggioreale al via il progetto di rigenerazione urbana per il borgo antico e il nuovo centro

21/02/2025 18:00:00

Un ambizioso piano di rigenerazione urbana sta per prendere il via a Poggioreale, grazie al finanziamento di un milione e 600 mila euro ottenuto dal Ministero della Cultura nell’ambito del programma di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici. Il progetto, denominato “Poggioreale: Vecchio e Nuovo Centro”, prevede una serie di interventi mirati alla valorizzazione del patrimonio storico e alla creazione di nuove opportunità per il territorio.

L'iniziativa è stata presentata ufficialmente in aula consiliare dal sindaco Carmelo Palermo, che ha espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori:

"Mi preme comunicare ai cittadini che finalmente si parte. Piano piano cominceremo ad attivare tutte le attività. Il primo passo sarà la messa in sicurezza degli edifici lungo Corso Umberto nella Poggioreale Vecchia, per un importo di circa 400 mila euro. È un intervento fondamentale per salvare il salvabile e dare nuova vita al nostro borgo antico, gravemente danneggiato dal terremoto del 1968."

L’obiettivo del progetto è trasformare la Poggioreale Antica in una “locomotiva” per lo sviluppo culturale, turistico ed economico di tutto il territorio del Belice.

I principali interventi previsti dal progetto

Il piano di rigenerazione prevede 14 interventi che spaziano dalla salvaguardia del patrimonio storico all’innovazione culturale, coinvolgendo anche il nuovo centro di Poggioreale. Tra le principali iniziative: Messa in sicurezza degli edifici lungo Corso Umberto a Poggioreale Vecchia (400 mila euro); Attivazione di Palazzo Agosta come centro di visite e interpretazione multimediale, oltre che come sistema di accoglienza per i visitatori della Poggioreale Antica; Progetto “Crimisound”, che prevede eventi artistici e musicali tra Poggioreale Vecchia e Poggioreale Nuova, per valorizzare la cultura locale attraverso iniziative multidisciplinari; Osservatorio sul patrimonio culturale immateriale del territorio, che sarà istituito nel nuovo centro di Poggioreale.

Un progetto condiviso con il territorio

La rigenerazione di Poggioreale non si ferma ai confini comunali: il progetto è realizzato in collaborazione con altri comuni siciliani, tra cui Gibellina, Santa Ninfa, Partanna, Santa Margherita di Belice, Camporeale, Ustica, Malfa e Buscemi. Partner istituzionale è anche l’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa, a testimonianza dell’importanza di un approccio che coinvolga anche il mondo della formazione.

Il coordinamento degli interventi sarà affidato a un team di professionisti ed operatori economici, che lavoreranno per realizzare al meglio le iniziative previste.

Il futuro di Poggioreale tra sfide e opportunità

Con questo importante finanziamento, Poggioreale ha l’opportunità di invertire il trend di spopolamento e abbandono che ha segnato il borgo negli ultimi decenni. L’amministrazione comunale è determinata a rilanciare il territorio, creando nuovi spazi e strumenti per la comunità e valorizzando il patrimonio storico attraverso una nuova visione di sviluppo sostenibile.

“Dopo anni di attesa, finalmente Poggioreale Vecchia può tornare a vivere”, ha concluso il sindaco Palermo. La sfida ora è mettere in moto questa locomotiva e far sì che il progetto possa davvero dare nuova linfa al centro storico e al nuovo polo urbano del paese.