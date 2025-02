Marsala, l'anziana morta: vetri e oggetti rotti in casa. Il figlio in carcere

21/02/2025 08:40:00

Si tiene oggi l'udienza di convalida dell'arresto di Girolamo Peraino, conosciuto da tutti come Gery, l'uomo di 50 anni di Marsala, accusato di aver ucciso a botte l'anziana madre, Anna Peraino, di 84 anni.

L'appartamento di via Oberdan, dove madre e figlio vivevano, è stato sequestrato dai carabinieri: all'interno i militari hanno trovato vetri rotti, mobili e arredi distrutti, segni di una possibile colluttazione. Le tensioni tra madre e figlio erano note, ma questa volta la lite, domenica sera, potrebbe essere degenerata in tragedia.

Secondo i medici, la causa della morte sarebbe un'emorragia interna, non compatibile con un semplice malore. Lividi, ematomi ed ecchimosi sul corpo della donna hanno insospettito i sanitari che hanno allertato le forze dell’ordine. Inizialmente, Peraino ha raccontato che la madre si era procurata le ferite da sola, colpendosi all'addome, ma la ricostruzione non ha convinto gli inquirenti, convinti invece che Peraino abbia massacrato di botte la mamma perchè ha detto no ad una richiesta di denaro. La donna ha poi tentato il suicidio, ingurgitando una decina di tachipirine. E' stato l'altro figlio, Antonio Maurizio, a chiamare il 118. Una volta in ospedale, la donna è stata sottoposta ad una lavanda gastrica, però i medici si sono accorti che presentava lesioni gravi in diverse parti del corpo, tanto che poi è deceduta.

L'autopsia nei prossimi giorni chiarirà la dinamica della morte. L'indagine è coordinata dalla Procura di Marsala e condotta dai Carabinieri.